AHS lance Casa AHS à 750 millions de dollars sur le canal de Dubaï

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--AHS Properties, principal promoteur immobilier ultra-luxueux des Émirats Arabes Unis, a annoncé le lancement de Casa AHS, un projet emblématique en bord de mer d’une valeur de 750 millions de dollars (2,75 milliards AED). Situé le long du prestigieux canal de Dubaï, ce projet redéfinit le mode de vie urbain d’élite grâce à une collection soignée de résidences d’exception.

Casa AHS a été conçu comme une alliance rare entre génie architectural et élégance de marque. Le développement est conçu par l’architecte de renom Shaun Killa, avec des intérieurs réalisés par le célèbre cabinet HBA Residential — redéfinissant la grandeur à travers des agencements spacieux, des plafonds à double hauteur (jusqu’à 12 mètres) et des vues spectaculaires sur le canal de Dubaï et le parc Safa.

Commentant le lancement, Abbas Sajwani, fondateur et PDG de AHS Properties, a déclaré : « Avec Casa AHS, nous créons bien plus que de simples résidences — nous concevons un art de vivre profondément raffiné, émotionnellement engageant et reconnu à l’échelle mondiale. Ce lancement marque une nouvelle étape dans notre mission d’élever le niveau du luxe résidentiel à Dubaï et d’offrir à nos clients des propriétés rares et emblématiques, idéalement situées en bord de mer ».

Le projet proposera 32 résidences ultra-luxueuses, comprenant des Sky Villas, des Sky Mansions et des Sky Palaces, avec des superficies allant de 5 088 à 29 700 pi². Chaque résidence disposera d’ascenseurs privés menant directement à de somptueux salons, d’une piscine privée à débordement se fondant harmonieusement dans les eaux paisibles du canal, d’un jacuzzi, ainsi que de vastes terrasses idéales tant pour une détente sereine que pour des réceptions sophistiquées.

Les résidents bénéficieront d’une gamme complète de prestations cinq étoiles, incluant un salon privé avec espace de travail réservé aux résidents, un spa paisible et un sanctuaire de bien-être, ainsi qu’un service de conciergerie disponible 24h/24 via une application exclusivement dédiée aux résidents. Parmi les autres privilèges figurent un accès exclusif à un réseau soigneusement sélectionné d’individus à très haut patrimoine (UHNW), un service de limousine avec chauffeur, ainsi qu’un service de ménage disponible à toute heure. Chaque résidence sera également dotée de garages privés entièrement fermés, de bornes de recharge pour véhicules électriques, d’un espace de rangement dédié pour les vélos, ainsi que de pièces de stockage privées sécurisées.

À propos de AHS Properties :

Fondé en 2017 par Abbas Sajwani, le groupe AHS possède aujourd'hui une valeur d'actifs impressionnante proche de 2.7 milliards de dollars et emploie plus de 3 000 personnes, avec des plans ambitieux pour devenir l’un des groupes d’affaires les plus dynamiques de la région. Avec un vaste nombre de projets en cours de développement, AHS Properties vise à porter sa valeur brute de développement à 5 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, poursuivant sa mission pour établir de nouvelles normes sur le marché de l’immobilier de luxe.

La société a réalisé des étapes remarquables, notamment la vente de propriétés de grande valeur et l’introduction de Casa Canal avec des aménagements intérieurs par Fendi Casa.

En 2020, AHS Investments a été lancé, construisant un portefeuille diversifié de 150 millions de dollars à travers des actions privées et publiques. En 2021, Abbas Sajwani a lancé AHS Properties, qui fait son entrée sur le marché de l'immobilier de luxe avec des projets situés dans à Palm Jumeirah et Emirates Hills, gagnant rapidement une reconnaissance pour son engagement envers l'innovation et les normes de qualité.

Avec de nouveaux projets à l’horizon, l'entreprise promet d’élever le niveau de vie de luxe. Chaque projet est soigneusement conçu pour offrir aux clients des expériences exceptionnelles, élargir le portefeuille de projets AHS et poursuivre notre parcours pour établir de nouvelles normes dans le secteur immobilier.

Source: AETOSWire