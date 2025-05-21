摩洛哥政府與TAQA Morocco、Nareva、ONEE和穆罕默德六世投資基金締結合作關係，為摩洛哥王國開發重大電力和水利基礎設施

摩洛哥，卡薩布蘭加--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為履行穆罕默德六世國王陛下（願真主保佑他）和Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下在聯合聲明中所做的承諾，TAQA Morocco與Nareva以及穆罕默德六世投資基金 (Mohammed VI Fund for Investment) 決議合作，已與摩洛哥政府和ONEE簽署三份合作瞭解備忘錄以及相關開發協議。這些協議的內容涵蓋電力、水利以及再生能源方面的重大計畫。

該計畫將開發彈性天然氣發電設施、海水淡化和輸水基礎設施、以及一條連貫該王國南部與中央的新電力傳輸線，由此達到提高摩洛哥王國水資源和能源主權的目標。

這項合作的投資總額將在2030年之前達到約1300億迪拉姆，並達成下列目標：

生產9億立方公尺的淡化水，並建設輸水道輸送8億立方公尺的淡化水。

收購Tahaddart天然氣發電廠（400兆瓦），並增添1100兆瓦的聯合循環電力。

按照與ONEE簽訂的合約開發1200兆瓦的再生能源以及一條約3000兆瓦的高壓輸電線路。

這些計畫將由TAQA Morocco和Nareva 50/50共同持有，並有15%的股份由穆罕默德六世投資基金持有。

TAQA Morocco董事長Abdelmajid Iraqui Houssaini表示：

「這項戰略性的公私部門合作將加強海水淡化與輸水能力，使摩洛哥國內的水利及能源進行重大且永續的轉型。它透過提高摩洛哥基載中天然氣發電的占比來加強輸電網絡，提高再生能源的整合度。這項重要投資計畫也將加速TAQA Morocco業務組合的成長和多樣化。」

關於TAQA Morocco：https://www.taqamorocco.ma/en/group/about

*資料來源：AETOSWire

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