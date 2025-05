Andersen Global indvier medlemsfirmaer i Usbekistan og styrker sin tilstedeværelse i Centralasien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Centralasien med tilføjelsen af Andersen i Usbekistan, hvilket er en del af den fortsatte udvidelse af organisationens kapaciteter i regionen.

Firmaet blev grundlagt i 2009 under navnet Virtus Leo og ledes af den administrerende partner Alisher Zaynutdinov. Siden 2021 har det været samarbejdspartner med Andersen Global. Teamet tilbyder tjenester inden for skatte- og juraforhold inden for en bred vifte af sektorer, herunder overholdelse af skattelovgivningen for selskabser og enkeltpersoner, rådgivning om direkte og indirekte skat, transferpriser, ledelsesrapportering og -analyse, selskabsledelse, konkurrenceret og antitrust, selskabs- og bankret, arbejds- og ansættelsesret, retssager og undersøgelser, fusioner og opkøb, fast ejendom, energi, immaterialret samt familieret.

"I kraft af vores professionalisme, gennemsigtighed og evne til at se løsninger samt analytiske tilgang til alle opgaver er vi godt positioneret til at rådgive vores klienter i et lovgivningsmæssigt landskab i forandring," sagde Alisher. "At blive medlemsfirma i Andersen Global er et vigtigt skridt i vores virksomheds udvikling, hvilket giver os mulighed for at styrke forbindelsen til organisationens internationale tilstedeværelse."

"Andersen i Usbekistan styrker vores regionale platform på et marked, der bliver stadig vigtigere for international forretning og investeringer på tværs af landegrænser," sagde Mark L. Vorsatz, global formand og CEO for Andersen. "Alisher og hans team bidrager med en bred viden, et stærkt ry og dokumenterede tjenester i høj kvalitet. Deres indgående kendskab til lokale regler kommer til at spille en central rolle i at støtte vores klienter og fremme et gnidningsfrit samarbejde på tværs af Centralasien."

