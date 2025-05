Die neueste Mouser-Serie untersucht die Schnittstelle zwischen nachhaltiger Technologie und technischer Innovation

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., der autorisierte weltweite Distributor für die neuesten elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungsprodukte, hat heute „Reduce, Reuse, Reimagine Tech“ veröffentlicht, den neuesten Teil der Technologie-Reihe Empowering Innovation Together (EIT). Diese neue Serie befasst sich mit sauberen Technologien, die zur Verbesserung unserer Umwelt beitragen und gleichzeitig innovative technische Lösungen für die Zukunft bieten.

Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen ist für die Revolution der erneuerbaren Energien von grundlegender Bedeutung und bietet Chancen in den Bereichen Landwirtschaft, Verkehr und Abfallwirtschaft. Durch den Einsatz von IoT, Solarenergie und datengesteuerten Systemen können globale Branchen die Art und Weise, wie sie Energie erzeugen und verbrauchen, grundlegend verändern. Ingenieure können digitale Inklusion und umweltfreundliche Datenverarbeitung implementieren, um elektronische Designs neu zu konzipieren, bei denen Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Effizienz im Mittelpunkt stehen. Die Einbettung nachhaltiger Prinzipien in den Designprozess schafft neue und innovative Möglichkeiten.

Im Podcast Tech Between Us unterhält sich Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser, mit Scott Wharton, CEO von Tandem PV, über globale Trends im Energie- und Solarmarkt, wobei der Schwerpunkt auf innovativen Materialien für die Solarenergiegewinnung liegt. Im Podcast In Between The Tech spricht Holly Stower, Group Lead bei der Cleantech Group, über die blaue Wirtschaft, die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen für wirtschaftliches Wachstum und den Einfluss künstlicher Intelligenz auf saubere Technologien.

„Bei sauberen Technologien geht es darum, ganze Systeme neu zu konzipieren. Präzisionslandwirtschaft und umweltfreundliche Datenverarbeitung verdeutlichen die Fortschritte der strategischen Bemühungen zur Abfallreduzierung, Ressourcenoptimierung und Entwicklung von Technologien, die sowohl den Bedürfnissen der Menschen als auch denen der Umwelt gerecht werden“, so Yin. „Nachhaltiges Ingenieurwesen beruht auf unserer Fähigkeit, Herausforderungen in integrierte, skalierbare Lösungen umzuwandeln, die technologischen Fortschritt mit globaler Nachhaltigkeit verbinden.“

Zusätzlich zum Podcast umfasst die EIT-Reihe ausführliche Videos, Fachartikel und themenbezogene Infografiken sowie exklusive Inhalte für Abonnenten, in denen moderne Technologien vorgestellt werden, die nachhaltige Entwicklungen vorantreiben. Durch die Untersuchung von Möglichkeiten zur Reduzierung und Wiederverwendung unserer Ressourcen bietet die Reihe Ingenieuren innovative Lösungen für die Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft.

