Applium rejoint l'initiative Partner-Led Territories de SAP pour renforcer son engagement auprès des entreprises

CLICHY, France--(BUSINESS WIRE)--Applium est fier d’annoncer sa qualification pour l’initiative Partner-Led Territories de SAP, une reconnaissance de son expertise sur les solutions Cloud (RISE with SAP et GROW with SAP) et de sa capacité à piloter de manière autonome l’accompagnement des clients tout au long de leur parcours de transformation numérique.

Applium rejoint l’initiative Partner-Led Territories de SAP pour renforcer son rôle dans la transformation Cloud des entreprises. Share

L’initiative Partner-Led Territories est conçue pour permettre aux partenaires SAP les plus expérimentés de gérer directement la relation client dans des segments de marché ciblés, tout en s’appuyant sur les outils et ressources de SAP. En tant que partenaire reconnu, Applium peut ainsi proposer un accompagnement plus réactif et personnalisé aux entreprises qui veulent tirer le meilleur des solutions Cloud SAP.

Valérie Chazalon, Chief Partner Officer SAP France, déclare :

« L’initiative « Partner-Led Territories » reflète notre engagement à donner à nos partenaires les moyens d’accompagner en toute autonomie nos clients vers le Cloud. Applium, avec son expertise éprouvée sur les solutions ERP Cloud de SAP, incarne parfaitement cette approche. Nous sommes ravis de les voir rejoindre cette initiative et d’œuvrer ensemble pour accélérer la transformation digitale de nos clients et prospects. »

Grâce à son statut au sein du programme SAP PartnerEdge, Applium bénéficie d’un accès privilégié aux outils, formations et ressources de SAP, lui permettant ainsi d’offrir à ses clients des solutions et services toujours plus performants. Cette intégration dans l’initiative Partner-Led Territories confirme l’expertise d’Applium dans l’univers des solutions Cloud SAP et sa capacité à assurer un accompagnement de bout en bout pour ses clients.

À propos d'Applium

Applium est un cabinet de conseil et un intégrateur qui a fait le choix, depuis sa création en 2002, de se positionner sur l’expertise et les prestations de service à forte valeur ajoutée autour des solutions SAP (dont l’ERP SAP S/4HANA dans ses versions Private et Public Cloud).

Nos clients nous sollicitent dans le cadre de projets complexes de mise en œuvre de SAP ERP, impliquant des équipes Applium complètes avançant dans le cadre d’une méthodologie éprouvée et sous la responsabilité de Directeurs de projets Applium. Nos clients attendent d’Applium une véritable démarche de conseil et d’expertise. Ils font également régulièrement appel à nous dès qu’ils souhaitent avancer sur des sujets innovants.

Partenaire Gold du programme SAP PartnerEdge, Applium s’appuie sur une équipe d’experts certifiés et une connaissance approfondie des métiers pour proposer un accompagnement global : du conseil à l’implémentation, jusqu’à la maintenance.

Engagés dans l’initiative Partner-Led Territories, nous assurons un suivi autonome et sur mesure, permettant à nos clients de bénéficier d’un pilotage clair, réactif et maîtrisé de leurs projets SAP.

Présent sur l’ensemble du territoire français, Applium se positionne comme un acteur de référence, combinant expertise technologique, exigence de résultat et proximité client, au service des entreprises souhaitant exploiter tout le potentiel des solutions SAP.

Pour en savoir plus au sujet d’Applium, accédez au site internet : https://www.applium.fr/