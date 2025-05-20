Andersen Global在乌兹别克斯坦成立成员事务所，强化中亚业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过在乌兹别克斯坦新增Andersen事务所来强化其在中亚的业务布局，标志着该组织在该地区的服务能力持续扩展。

这家事务所前身为2009年成立的Virtus Leo，由管理合伙人Alisher Zaynutdinov领导，自2021年起成为Andersen Global的合作事务所。其团队提供跨多个领域的税务与法律服务，包括企业和个人税务合规、直接和间接税务咨询、转让定价、管理报告和分析、公司治理、反垄断和竞争法、企业和银行法、劳动和就业法、诉讼和调查、并购、房地产、能源、知识产权以及家庭法等。

Alisher表示：“我们以专业性、透明度以及针对每一项委托采用解决方案导向和分析性的方法为基础，具备得天独厚的优势，能够在不断演变的法规环境中为客户提供有力支持。成为Andersen Global的成员事务所，标志着我们事务所发展的重要一步，并使我们能够更紧密地与该组织的国际布局接轨。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“乌兹别克斯坦的Andersen事务所强化了我们在一个对国际商务和跨境投资日益重要的市场中的区域平台。Alisher及其团队具备丰富的知识、良好的声誉和可靠的质量承诺。他们对当地法规的全面理解，将在支持我们的客户及推动中亚地区无缝协作方面发挥关键作用。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际联盟，其成员事务所在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员事务所Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过2万名专业人员，通过其成员事务所及合作事务所在500多个地区开展业务。

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