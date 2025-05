マウザー・エレクトロニクス、最新製品で持続可能な技術とエンジニアリング イノベーションを両立

米テキサス州ダラス・フォートワース--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 最新の電子部品と産業オートメーション製品をグローバルに販売する正規代理店のマウザー・エレクトロニクスは、Empowering Innovation Together(EIT)テクノロジー シリーズの最新作である「Reduce, Reuse, Reimagine Tech」をリリースしました。この新たなシリーズでは、私たちの環境を改善するとともに、将来に向けた革新的なエンジニアリング ソリューションを提供するクリーン テクノロジーについて詳しく紹介されています。

エンジニアリングにおける持続可能性は、農業、輸送、廃棄物管理システムのあらゆる分野に新たな機会をもたらし、再生可能エネルギーにおける革新の基礎となっています。IoT、太陽光発電、データドリブン型システムを活用することで、世界の産業は電力の生成と消費の方法を変革することができます。エンジニアは、デジタル インクルージョンとグリーン コンピューティングを実装し、長寿命、高い修理可能性、効率を重視した電子設計を実現できます。さらに、持続可能な基本原則を設計プロセスに組み込むことで、新たな革新的方法が生まれます。

「Tech Between Us」ポッドキャストでは、ホストのレイモンド・イン(マウザーのテクニカル・コンテンツ・ディレクター)がタンデムPVのCEOであるスコット・ウォートン氏と対談し、太陽光の捕捉のための革新的な材料に焦点を当てつつ、世界のエネルギーと太陽光市場のトレンドについて深く掘り下げます。「In Between The Tech」ポッドキャストではさらに、クリーンテック・グループのグループ・リーダーであるホリー・ストワー氏が、ブルー エコノミー、つまり経済成長のための海洋資源の持続可能な利用、そしてAIがクリーン テクノロジーに与える影響について語っています。

レイモンド・インは、「クリーンテクノロジーとは、システム全体を再構築することです。精密農業とグリーンコンピューティングは、廃棄物の削減、資源の最適化、そして人間と環境の両方のニーズに応えるテクノロジーの創出に向けた戦略的な取り組みにおける前進を浮き彫りにしています。持続可能なエンジニアリングは、課題を統合されたスケーラブルなソリューションに変換し、技術の進歩と地球規模の持続可能性を橋渡しする力にかかっています」と述べています。

EITシリーズには、ポッドキャストに加え、持続可能な開発を推進する最新のテクノロジーを探る詳細なビデオ、技術記事、このトピックに関連するインフォグラフィック、および購読者限定のコンテンツなどが含まれています。このシリーズでは、資源の削減と再利用の方法を模索し、エンジニアリングの専門家により持続可能な未来を創造するための最先端のソリューションを提供します。

2015年に開始されたマウザーの「Empowering Innovation Together」プログラムは、電子部品業界で最も認知されている教育プログラムの1つです。詳細は、https://www.mouser.com/empowering-innovation/clean-technology/をご覧いただくか、またはFacebook、LinkedIn、X、YouTubeでフォローしてください。

マウザーに関するニュースや最新の製品関連情報は、https://www.mouser.com/newsroom/をご覧ください。

マウザーは、グローバルに展開する正規代理店として、最新の半導体、電子部品、産業オートメーション製品を幅広く取り揃えています。マウザーの顧客は、各メーカー パートナーから完全に追跡可能な、100%認定された純正製品を購入できます。また、マウザーのウェブサイトには、顧客に迅速な設計を支援する「テクニカル リソース センター」には、製品データシート、サプライヤーごとの参考用設計、アプリケーション ノート、技術設計情報、エンジニアリング ツール、その他の役立つ情報など、広範な技術情報のライブラリが用意されています。

エンジニアは、マウザーが発行する無料の電子ニュースレターを通じてエキサイティングな新製品、テクノロジー、アプリケーションに関するニュースを受けとることができます。マウザーの電子メールレターおよび参考情報のサブスクリプションは、顧客およびサブスクライバーの独自の変化するプロジェクト ニーズに合わせてカスタマイズできます。他のディストリビューターでは、エンジニアが受け取る情報に対してこれほどのカスタマイズと制御を提供するところはありません。https://sub.info.mouser.com/subscriber/に今すぐ登録し、最新のテクノロジーや製品トレンドなどについて詳しくご覧ください。

マウザー・エレクトロニクスは、大手の提携メーカーからの「新製品導入」に重点を置いた半導体と電子部品を取り扱う正規代理店です。世界の電子設計技術者やバイヤーのコミュニティーにサービスを提供するグローバルな販売代理店です。ウェブサイト(mouser.com)は多数の言語と通貨に対応しており、取り扱い製品はメーカーブランド1,200社・680万点を超えます。マウザーは世界28か所にサポート拠点を構えており、現地の言語、通貨、タイムゾーンに合わせた業界最高クラスのカスタマーサービスを提供しています。テキサス州ダラス都市圏に100万平方フィートを有する最新鋭の配送施設から、223の国と地域の65万の顧客に商品を供給しています。詳細情報は、 https://www.mouser.com/ をご覧ください。

マウザーおよびマウザー・エレクトロニクスはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。

