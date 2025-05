IonQ stringe una partnership con l’azienda svedese Einride per sviluppare catene di fornitura e una logistica migliorata grazie all’elaborazione quantistica mirando a creare soluzioni per la guida autonoma

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), una delle principali imprese nel settore dei computer quantistici e del networking, oggi ha annunciato la sigla di una partnership per investimenti con Einride, un’azienda di prestigio mondiale nel settore della mobilità per il trasporto e che sviluppa tecnologie digitali, elettriche e autonome per esplorare come l’elaborazione quantistica possa dare impulso a soluzioni di nuova generazione per la logistica e l’ottimizzazione dei parchi macchine.

