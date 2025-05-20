AHS將在杜拜運河推出耗資7.5億美元的Casa AHS開發案

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿聯首屈一指的超豪華房地產開發商AHS Properties宣布推出Casa AHS——價值7.5億美元（27.5億迪拉姆）的地標濱水開發案。該專案坐落於久負盛名的杜拜運河畔，透過一系列精心打造的高端住宅，重新定義城市精英生活。

Casa AHS的設計是建築藝術與品牌風格的罕見結合，這項開發案由著名建築師Shaun Killa傾力打造，室內裝潢由知名企業HBA Residential設計，寬敞的佈局、兩層樓高天花板（高達12米）和杜拜運河與薩法公園的動人美景重新定義奢華生活。

AHS Properties創辦人暨執行長Abbas Sajwani就此次發布評論道：「Casa AHS不僅僅是住宅，還是一種高度精緻、能夠引發情感共鳴且享譽全球的生活方式。我們的使命在於提升杜拜的奢華生活，為我們的客戶在黃金河景地段提供別具一格的稀有房產。」

該開發案提供套超豪華住宅，包括Sky Villas、Sky Mansions和Sky Palaces，面積從5,088到29,700平方英尺不等。每棟住宅都配有直通奢華超大起居室的私人電梯、與運河寧靜水域完美融合的私人無邊泳池、按摩浴缸和寬闊露台，靜心放鬆、休閒娛樂兩相宜。

住戶將獲享一系列五星級設施，包括私人休息室和住戶工作區、安靜的水療中心和健康綠洲，以及可透過住戶專用APP使用的全天候門房服務。其他服務還包括專屬的超高淨值社交活動、專車接送服務和全天候家事服務。每棟住宅還配有全封閉式私人車庫、電動車充電站、專用腳踏車庫和安全的私人儲藏室。

關於 AHS Properties :

AHS Group由Abbas Sajwani創辦於2017年，目前資產價值高達27億美元，員工超過3,000人，並立志成為該地區最具活力的商業集團之一。憑藉強勁的發展勢頭，AHS Properties目標到今年年底實現50億美元的總發展價值（GDV），繼續為豪華房地產市場樹立標竿。

該公司已經取得了令人矚目的里程碑式成就，包括出售高價值物業，以及推出配備Fendi Casa室內裝潢的Casa Canal開發案。

2020年，AHS Investments成立，建立起價值1.5億美元的私募和公募股權多元化投資組合。2021年，Abbas創立AHS Properties，進軍豪華房地產市場，在朱美拉棕櫚島和阿聯酋山開發專案，並在創新和品質上迅速贏得了認可。

新開發案即將推出，旨在進一步提升奢華生活。每個開發案都經過精心策劃，以提供獨特的體驗，並擴大AHS產品組合，繼續為房地產領域樹立新標竿。

來源： AETOSWire

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