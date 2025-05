Tineco rivoluzione la pulizia dei tappeti con il lancio di Tineco CARPET ONE Cruiser

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Tineco, azienda leader nell'innovazione per la cura della casa, con particolare attenzione ai prodotti innovativi per la cura dei pavimenti, è entusiasta di annunciare il lancio della sua nuova e rivoluzionaria soluzione di pulizia: CARPET ONE Cruiser.

Progettato per rendere la pulizia profonda dei tappeti più facile ed efficiente che mai, CARPET ONE Cruiser di Tineco è dotato di funzionalità intelligenti, prestazioni impressionanti e un design innovativo. Un tempo considerata un'attività laboriosa e lunga, questa soluzione innovativa offre agli utenti la comodità di mantenere puliti i tappeti senza sforzo, rendendola una parte semplice della loro routine di pulizia. CARPET ONE Cruiser di Tineco incorpora elementi chiave quali:

Pulizia potente: La forte aspirazione fino a 130 W garantisce una pulizia profonda dei tappeti e un'efficace estrazione dei residui d'acqua, mentre una nuova formula di pretrattamento ottimizzata elimina le macchie più resistenti e lo sporco prima del processo di purificazione primario.

Uso facile: tre livelli di tecnologia SmoothPower, ruote di assistenza bidirezionali e serbatoi dell'acqua riposizionati che riducono il peso dell'unità consentono di spingere e tirare in modo intuitivo su vari tipi di tappeti, rendendo la macchina facile da manovrare, adatta a utenti di ogni età e forza e ideale per un uso frequente. Inoltre, gli accessori inclusi offrono risultati migliori nelle aree difficili da raggiungere.

Asciugatura efficiente: L'aria riscaldata a 75℃ accelera notevolmente il processo di asciugatura, previene la formazione di muffe e funghi e consente un utilizzo quasi immediato delle aree pulite. Utilizzando la modalità di asciugatura ultra-riscaldata, CARPET ONE Cruiser può ridurre i tempi di asciugatura del 50% o più rispetto ai modelli tradizionali.

Sistema completo di autopulizia: Per una manutenzione a mani libere, un ciclo automatico di autopulizia di due minuti sciacqua la spazzola, la bocchetta di aspirazione e il coperchio del rullo, seguito da un ciclo di asciugatura flash di cinque minuti a 55℃ che asciuga completamente ogni componente.

Sensore intelligente iLoop: Per una pulizia accurata e un'autonomia prolungata, i sensori intelligenti iLoop regolano automaticamente il flusso d'acqua e la potenza di aspirazione in base al livello di sporco e detriti rilevati.

“L'introduzione di CARPET ONE Cruiser rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di Tineco verso lo sviluppo di una tecnologia di pulizia domestica che semplifichi l'esperienza dell'utente”, ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “La pulizia frequente dei tappeti non solo ne migliora e prolunga l'estetica, ma contribuisce anche a rendere più sano l'ambiente interno. Tuttavia, molti trascurano le operazioni di manutenzione. Combinando facilità d'uso, prestazioni potenti e funzioni intelligenti in un unico prodotto, CARPET ONE Cruiser trasforma il banale lavoro di pulizia dei tappeti in una pratica di routine piacevole, soddisfacente e priva di problemi”.

DISPONIBILITÀ e PREZZO

Il Tineco CARPET ONE Cruiser è ora disponibile al prezzo di 699€ sul sito web di Tineco e su Amazon. Per tutto il mese di maggio, è disponibile uno sconto del 10% su entrambi i portali, il prezzo è quindi di 629€. Su Amazon, si noti che lo sconto richiede il codice TINCARPETIT.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Per maggiori informazioni visitare: https://www.tineco.com.

Ufficio stampa Tineco

MY PR S.r.l.

Tel. 0254123452