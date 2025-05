Mouser最新系列探索可持续技术与工程创新的交汇点

德州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供最新电子元件和工业自动化产品的全球授权分销商Mouser Electronics, Inc.今日发布其共同为创新赋能(EIT)技术系列的最新一期内容——《减少、再利用、重新构想技术》(Reduce, Reuse, Reimagine Tech)。这一全新系列深入探讨了旨在改善我们的环境,同时为未来提供创新工程解决方案的清洁技术。

工程领域的可持续性已成为可再生能源革命的基础,在农业、交通和废物管理系统等领域蕴含着诸多机遇。通过利用物联网、太阳能和数据驱动的系统,全球各行业可以改变能源的生产和消费方式。工程师可通过实现数字包容性和绿色计算,以耐用性、可修复性和效率为核心重新构想电子设计。将可持续原则融入设计流程将创造新的创新可能。

在Tech Between Us播客节目中,主持人、Mouser技术内容总监Raymond Yin与Tandem PV首席执行官Scott Wharton共同探讨全球能源和太阳能市场趋势,重点关注太阳能捕获领域的创新材料。In Between The Tech播客则邀请Cleantech Group团队负责人Holly Stower,探讨蓝色经济(通过以可持续方式利用海洋资源实现经济增长)以及AI对清洁技术的影响。

Yin表示:“清洁技术关乎对整个系统的重新构想。精准农业和绿色计算凸显了减少浪费、优化资源以及创造满足人类与环境需求的技术的战略努力所取得的进展。可持续工程的核心在于我们能否将挑战转化为一体化且可扩展的解决方案,从而将技术进步与全球可持续发展相结合。”

除了播客节目,EIT系列还包括深度视频、技术文章、与主题相关的信息图表以及订阅用户专享内容,探索推动可持续发展的现代技术。通过研究减少资源浪费和再利用资源的方法,该系列为工程专业人士提供前沿解决方案,以创造更加可持续的未来。

Mouser的“共同为创新赋能”计划成立于2015年,是电子元件行业最受认可的教育计划之一。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/clean-technology/并在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上关注Mouser。

有关Mouser的更多新闻和我们最新的新产品介绍,请访问https://www.mouser.com/newsroom/。

作为一家全球性授权分销商,Mouser提供最广泛的最新半导体、电子元件和工业自动化产品选择。Mouser的客户可以期待获得100%认证的正品,这些产品完全可以从每个制造商合作伙伴处溯源。为了帮助客户加快设计速度,Mouser网站提供内容广泛的技术资源库,包括一个技术资源中心,以及产品数据表、特定供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

工程师可以通过Mouser免费提供的电子快讯随时了解当今激动人心的产品、技术和应用新闻。Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可以定制,以满足客户和订阅者独特而不断变化的项目需求。没有其他分销商能为工程师提供如此众多的定制服务以及对所收到信息的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/进行注册,了解新兴技术、产品趋势和更多信息。

Mouser Electronics是一家授权的半导体和电子元器件分销商,专注于其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。

