Andersen Global eröffnet Mitgliedsfirmen in Usbekistan und stärkt damit seine Präsenz in Zentralasien

Die Kanzlei wurde 2009 als Virtus Leo gegründet und wird von dem geschäftsführenden Partner Alisher Zaynutdinov geleitet. Seit 2021 ist sie eine kooperierende Kanzlei von Andersen Global. Das Team bietet Steuer- und Rechtsdienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen an, darunter Steuerkonformität für Unternehmen und Privatpersonen, Beratung zu direkten und indirekten Steuern, Verrechnungspreise, Managementberichterstattung und -analyse, Corporate Governance, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Gesellschafts- und Bankrecht, Arbeits- und Beschäftigungsrecht, Prozessführung und Ermittlungen, Fusionen und Übernahmen, Immobilien, Energie, geistiges Eigentum und Familienrecht.

„Mit einer Grundlage, die auf Professionalität, Transparenz und einem lösungsorientierten und analytischen Ansatz bei jedem Auftrag basiert, sind wir gut aufgestellt, um Kunden in einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld zu unterstützen“, erklärte Alisher. „Die Mitgliedschaft bei Andersen Global ist ein bedeutender Schritt für das Wachstum unserer Kanzlei und ermöglicht uns eine engere Zusammenarbeit mit der internationalen Präsenz der Organisation.“

„Andersen in Usbekistan stärkt unsere regionale Plattform in einem Markt, der für internationale Geschäfte und grenzüberschreitende Investitionen zunehmend an Bedeutung gewinnt“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Alisher und sein Team verfügen über umfassendes Fachwissen, einen ausgezeichneten Ruf und ein bewährtes Engagement für Qualität. Ihr umfassendes Verständnis der lokalen Vorschriften wird eine wichtige Rolle bei der Unterstützung unserer Kunden und der Förderung einer reibungslosen Zusammenarbeit in ganz Zentralasien spielen.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 20.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitglieds- und Kooperationsfirmen an über 500 Standorten vertreten.

