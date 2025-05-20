Andersen Global在烏茲別克成立成員事務所，強化中亞業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過在烏茲別克新增Andersen事務所來強化其在中亞的業務布局，代表該組織在該地區的服務能力持續擴充。

這家事務所前身為2009年成立的Virtus Leo，由管理合夥人Alisher Zaynutdinov領導，自2021年起成為Andersen Global的合作事務所。其團隊提供跨多個領域的稅務與法律服務，包括企業和個人稅務法規遵循、直接和間接稅務顧問、轉讓定價、管理報告和分析、公司治理、反壟斷和競爭法、企業和銀行法、勞動和就業法、訴訟和調查、購併、房地產、能源、智慧財產權以及家庭法等。

Alisher表示：「我們以專業性、透明度以及針對每一項委託採用解決方案導向和分析性的方法為基礎，具備得天獨厚的優勢，能夠在不斷演變的法規環境中為客戶提供強力支援。成為Andersen Global的成員事務所，代表我們事務所發展的重要一步，並使我們能夠更密切地與該組織的國際布局接軌。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「烏茲別克的Andersen事務所強化了我們在一個對國際商務和跨境投資日益重要的市場中的區域平台。Alisher及其團隊具備豐富的知識、良好的聲譽和可靠的品質承諾。他們對當地法規的全面理解，將在支援我們的客戶及推動中亞地區順暢協作方面扮演關鍵角色。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際聯盟，其成員事務所在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員事務所Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過2萬名專業人員，透過其成員事務所及合作事務所在500多個地區經營業務。

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