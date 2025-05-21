Mouser最新系列探索永續技術與工程創新的交匯點

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供最新電子元件和工業自動化產品的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今日發表其共同為創新賦能(EIT)技術系列的最新一期內容——《減少、再利用、重新構想技術》(Reduce, Reuse, Reimagine Tech)。這一全新系列深入探討了旨在改善我們的環境，同時為未來提供創新工程解決方案的潔淨技術。

工程領域的永續性已成為再生能源革命的基礎，在農業、交通運輸和廢棄物管理系統等領域蘊含著諸多商機。透過利用物聯網、太陽能和資料驅動的系統，全球各產業可以改變能源的生產和消費方式。工程師可透過實現數位包容性和綠色運算，以耐用性、可修復性和效率為核心重新構想電子設計。將永續原則融入設計流程將創造新的創新可能。

在Tech Between Us播客節目中，主持人、Mouser技術內容總監Raymond Yin與Tandem PV執行長Scott Wharton共同探討全球能源和太陽能市場趨勢，重點關注太陽能捕獲領域的創新材料。In Between The Tech播客則邀請Cleantech Group團隊負責人Holly Stower，探討藍色經濟（透過以永續方式利用海洋資源實現經濟成長）以及AI對潔淨技術的影響。

Yin表示：「潔淨技術關乎對整個系統的重新構想。精準農業和綠色運算彰顯了減少浪費、實現資源利用最佳化以及創造滿足人類與環境需求的技術的策略努力所取得的進展。永續工程的核心在於我們能否將挑戰轉化為整合式且可擴充的解決方案，從而將技術進步與全球永續發展相結合。」

除了播客節目，EIT系列還包括深度影片、技術文章、與主題相關的資訊圖表以及訂閱用戶專享內容，探索推動永續發展的現代科技。透過研究減少資源浪費和再利用資源的方法，該系列為工程專業人士提供尖端解決方案，以創造更加永續的未來。

Mouser的「共同為創新賦能」計畫成立於2015年，是電子元件產業最受肯定的教育計畫之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/clean-technology/並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上關注Mouser。

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Mouser是一家全球性授權經銷商，提供最廣泛的最新半導體、電子元件和工業自動化產品選擇。Mouser的客戶可以期待獲得100%認證的正品，這些產品完全可以從每個製造商合作夥伴處溯源。為了協助客戶加快設計速度，Mouser網站提供內容廣泛的技術資源庫，包括一個技術資源中心，以及產品資料表、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

工程師可以透過Mouser免費提供的電子快訊隨時瞭解當今令人振奮的產品、技術和應用資訊。Mouser的電子郵件資訊和參考訂閱可以客製化，以滿足客戶和訂閱者獨特而不斷變化的專案需求。沒有其他經銷商能為工程師提供如此眾多的客製化服務以及對所收到資訊的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/進行註冊，瞭解新興技術、產品趨勢和更多資訊。

關於Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自其一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援分支機構，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.mouser.com/ 。

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