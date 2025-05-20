Yubico将企业版YubiKeys的全球覆盖范围扩大一倍多，达到175个国家和24个地区，大规模简化无密码操作

加州圣克拉拉和斯德哥尔摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 硬件身份验证安全密钥的领先供应商Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) 今天宣布，将“YubiKey即服务”推广至欧盟所有国家。这让企业在应用YubiKeys防网络钓鱼时更加灵活敏捷，并巩固了公司在美国、加拿大、日本、新加坡、澳大利亚、印度和英国等市场的现有影响力。

此外，公司还宣布在全球新增117个YubiEnterprise Delivery服务地区，从而使总数增至199个（175个国家和24个地区）。现在，YubiKeys以快速和交钥匙的方式面向办公室和远程用户的交付覆盖范围增加了一倍以上。

Yubico产品高级副总裁Jeff Wallace表示：“当今企业正面临着人工智能（AI）驱动的网络钓鱼攻击等不断发展的网络威胁。我们将‘YubiKey即服务’和YubiEnterprise Delivery的全球覆盖范围扩大到175个国家，旨在加快交付和部署设备绑定密钥解决方案的能力，以应对企业目前面临的最大威胁——登录凭证被盗。这一扩展让我们能够满足日益增长的需求，并加快采用速度，向欧盟和亚太等对防网络钓鱼身份验证的监管压力越来越大的市场提供更快、更实惠的预配置YubiKeys。”

通过“YubiKey即服务”实现无缝用户引导

扩展后的“YubiKey即服务”让所有欧盟国家推出防网络钓鱼、无密码安全功能变得更加容易。这项创新服务为企业提供了灵活性，简化了防网络钓鱼多重身份验证（MFA）的获取和快速推广，并节省了大量成本。随这项服务独家提供的Yubico Enrollment Suite让这些市场中的企业能够加快采用无密码技术，并通过向用户提供预配置密钥实现无缝用户引导。这包括了用于工厂编程、预注册密钥的Yubico FIDO Pre-reg，以及通过Okta和Microsoft Entra ID进行现场用户引导的YubiEnroll客户端，更多身份提供者（IdP）将陆续推出。

通过这些产品，Yubico实现了安全与运营效率的统一，帮助企业未来的员工抵御不断变化的网络钓鱼威胁。

交钥匙全球交付：YubiEnterprise Delivery

硬件安全密钥能够随时随地送到用户手中至关重要，而且必须快速、简便。作为“YubiKey即服务”的一部分，YubiEnterprise Delivery为IT团队提供强大的功能，使其轻松管理硬件安全密钥向用户的交付，同时加快采用强身份验证，从而帮助企业实现这一目标。

此外，企业还可获得对YubiKeys可用库存和消费模式的重要可见性，以确保识别防范网络钓鱼攻击方面的任何漏洞。YubiEnterprise Delivery将继续帮助企业轻松灵活地采用防网络钓鱼的MFA和无密码技术，阻止账户被盗用和凭证网络钓鱼威胁。

如需了解有关“YubiKey即服务”和YubiEnterprise Delivery的更多信息，请访问：yubico.com或立即联系我们的团队。如果需要向目前未覆盖的国家发货，请点击联系您当地的Yubico代表。

关于Yubico

作为YubiKey的发明者，Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO)为防网络钓鱼多重身份验证(MFA)技术树立了黄金标准，可有效阻止账户被盗用，让每个人都能轻松、安全地登录。

自2007年成立以来，Yubico一直是为计算机、移动设备、服务器、浏览器和互联网账号的安全访问制定全球标准的领导者。Yubico是FIDO2、WebAuthn和FIDO通用第二因素(U2F)开放身份验证标准的创建者和核心贡献者，并且是向160多个国家的客户大规模提供现代化基于硬件的密钥认证安全性的先驱。

Yubico的解决方案采用高度安全的密钥技术，支持无密码登录。YubiKeys支持开箱即用，适用于数百种消费者和企业应用及服务，提供强大的安全性和快速轻松的体验。

Yubico的使命是让每个人都能更安全地使用互联网，为此，Yubico通过慈善计划Secure it Forward向帮助高危人群的组织捐赠YubiKeys。公司总部位于斯德哥尔摩和加利福尼亚州圣克拉拉。有关Yubico的更多信息，请访问我们的网站 www.yubico.com 。

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