Yubico mais que duplica o alcance mundial de YubiKeys para empresas em 175 países e 24 territórios, ao simplificar a autenticação sem senha em escala

SANTA CLARA, Califórnia e ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), líder em prover chaves de segurança com autenticação de hardware, anunciou hoje a disponibilidade ampliada do YubiKey as a Service para todos os países da União Europeia (UE). Isto permite que as organizações sejam mais ágeis e flexíveis em adotar YubiKeys resistentes a phishing e intensifica a presença da empresa em mercados como EUA, Canadá, Japão, Singapura, Austrália, Índia e Reino Unido.

Além disto, a empresa anunciou a disponibilidade ampliada da YubiEnterprise Delivery em 117 novos locais ao redor do mundo. Agora, totalizando 199 locais (175 países e 24 territórios), isto mais que duplica a cobertura de entrega existente de YubiKeys para usuários remotos e de escritórios, com rapidez e praticidade.

"As empresas de hoje enfrentam ameaças cibernéticas em constante evolução, como ataques de phishing impulsionados por Inteligência Artificial (IA)", disse Jeff Wallace, Vice-Presidente Sênior de Produtos da Yubico. "Ao expandir nosso alcance mundial do YubiKey as a Service e da YubiEnterprise Delivery a 175 países, aceleramos nossa capacidade de entregar e implantar soluções de chaves de acesso vinculadas a dispositivos que abordam a maior ameaça que as empresas enfrentam atualmente, o roubo de credenciais de login. Esta expansão nos possibilita satisfazer a crescente demanda e acelerar a adoção, ao permitir a entrega mais rápida e acessível de YubiKeys pré-configuradas para mercados como a UE e a APJ, onde as pressões regulatórias por autenticação resistente a phishing vêm se intensificando."

Integração perfeita do usuário de YubiKeys com o YubiKey as a Service

A implementação de segurança resistente a phishing e sem senha ficou mais fácil para todos os países da UE com a expansão do YubiKey as a Service. Este serviço inovador oferece flexibilidade às empresas, e simplifica a aquisição e a rápida implementação de autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, com economias de custo significativas. O Yubico Enrollment Suite, disponível exclusivamente através deste serviço, agora permite que empresas nestes mercados acelerem a adoção de soluções sem senha e a integração perfeita de usuários com chaves pré-configuradas para seus usuários. Isto inclui o Yubico FIDO Pre-reg para chaves pré-registradas e programadas de fábrica, bem como o cliente YubiEnroll para integração presencial via Okta e Microsoft Entra ID, com mais provedores de identidade (IdPs) a seguir.

Mediante estas ofertas, a Yubico vem alinhando segurança com eficiência operacional, o que ajuda as organizações a proteger sua força de trabalho contra ameaças de phishing em constante evolução.

Entrega mundial pronta para uso: YubiEnterprise Delivery

Colocar as chaves de segurança de hardware nas mãos dos usuários, em qualquer lugar, é crucial e precisa ser rápido e fácil. Como parte do YubiKey as a Service, a YubiEnterprise Delivery ajuda as organizações a conseguir isso proporcionando às equipes de TI poderosos recursos para gerenciar facilmente a entrega de chaves de segurança de hardware aos usuários, enquanto acelera a adoção de uma sólida autenticação.

Além disto, as organizações ganham visibilidade essencial sobre o inventário disponível e os padrões de consumo de YubiKeys, a fim de garantir a identificação de quaisquer lacunas na proteção contra ataques de phishing. A YubiEnterprise Delivery continuará simplificando e flexibilizando a adoção de MFA resistente a phishing e a autenticação sem senha, o que impede roubos de contas e ameaças de phishing de credenciais.

Para mais informações sobre o YubiKey as a Service e a YubiEnterprise Delivery, acesse yubico.com ou entre em contato com nossa equipe hoje. Para clientes que precisam enviar a mais países que não estão na lista para suporte, entre em contato com seu representante local da Yubico aqui.

Sobre a Yubico

A Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), o inventor do YubiKey, oferece o alto padrão para autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, ao interromper roubos de contas e tornar o login seguro, fácil e disponível para todos.

Desde sua fundação em 2007, a empresa tem sido líder em definir padrões mundiais para acesso seguro a computadores, dispositivos móveis, servidores, navegadores e contas de internet. A Yubico é criadora e contribuidora principal dos padrões de autenticação aberta FIDO2, WebAuthn e FIDO Universal 2nd Factor (U2F), além de ser pioneira em oferecer segurança moderna de autenticação por senha com base em hardware em larga escala a clientes em mais de 160 países.

As soluções da Yubico permitem logins sem senha usando a forma mais segura de tecnologia de senha. O YubiKey funciona de forma imediata em centenas de aplicativos e serviços para consumidores e empresas, oferecendo segurança forte com uma experiência rápida e simples.

Como parte de sua missão de tornar a Internet mais segura para todos, a Yubico doa YubiKeys para organizações que ajudam indivíduos em risco por meio da iniciativa filantrópica Secure it Forward. A empresa tem sede em Estocolmo e em Santa Clara, Califórnia. Para mais informações sobre a Yubico, visite nosso site em www.yubico.com.

