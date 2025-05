IonQ werkt samen met het Zweedse Einride om quantum supply chain en door quantumcomputing versterkte logistiek te ontwikkelen voor oplossingen voor autonoom rijden

COLLEGE PARK, Md.--( BUSINESS WIRE )--IonQ (NYSE: IONQ), een leider in de kwantumcomputer- en netwerksector, kondigde vandaag aan dat het de IonQ Forte Enterprise aan zijn eerste Europese Innovation Center op de uptownBasel campus in Arlesheim, Zwitserland heeft geleverd. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....