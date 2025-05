Llama Group : Jamendo et Bridger signent un accord stratégique pour renforcer la gestion des droits musicaux

BRUSSELS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Llama Group (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM):

Jamendo, l'une des principales plateformes musicales mondiales, et Bridger, société de gestion des droits musicaux de nouvelle génération, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique.

Dans le cadre de cet accord, Bridger assurera la collecte des droits mécaniques et d’exécution publique pour les œuvres publiées dans le catalogue Jamendo Licensing — ce qui entraînera une augmentation significative du nombre d’œuvres actives dans le catalogue de Bridger. Ce partenariat vise à permettre une collecte de droits plus complète, transparente et efficace au bénéfice de milliers d’artistes indépendants à travers le monde.

« Nous sommes ravis d’accueillir le répertoire de Jamendo Licensing dans notre système », a déclaré Julien Bescond, Directeur du Développement chez Bridger. « C’est une étape majeure dans notre croissance et un progrès important pour garantir aux artistes indépendants une rémunération juste et précise. »

Principaux points de l’accord :

Renforcement de la gestion des droits : Bridger assurera la collecte des droits mécaniques et d’exécution publique pour le catalogue de Jamendo, garantissant aux artistes la perception de l’intégralité des droits qui leur reviennent.

: Bridger assurera la collecte des droits mécaniques et d’exécution publique pour le catalogue de Jamendo, garantissant aux artistes la perception de l’intégralité des droits qui leur reviennent. Extension du catalogue : cet accord permet une augmentation significative du catalogue actif de Bridger, renforçant ainsi sa présence dans l’écosystème de la gestion des droits.

: cet accord permet une augmentation significative du catalogue actif de Bridger, renforçant ainsi sa présence dans l’écosystème de la gestion des droits. Soutien aux artistes indépendants : ce partenariat reflète l’engagement commun des deux sociétés à offrir aux créateurs des services de redevances fiables et transparents. La mise en œuvre est déjà en cours, avec des améliorations prévues dans le reporting et la collecte des droits à partir du troisième trimestre 2025.

Cet accord s’inscrit également dans la stratégie de développement 2025 de Bridger, qui prévoit notamment l’extension de la collecte de droits à de nouveaux territoires grâce à des accords récents signés avec Audiam et BMI, l’intégration de nouveaux catalogues, ainsi que le lancement prochain de la version 2.0 de l’application Bridger, apportant de nouvelles fonctionnalités et des services enrichis pour les créateurs et ayants droit.

« Offrir aux artistes indépendants et aux professionnels de la musique les bons outils pour gérer et monétiser leur travail a toujours été au cœur de notre mission. Avec Jamendo et Bridger — tous deux membres du projet Winamp — unissant leurs forces, nous constatons la véritable puissance de la synergie au sein de notre groupe. Nous avons vu des milliards de streams sous licence Jamendo sur YouTube et les réseaux sociaux. Ce nouvel accord de collecte représente une avancée significative — pour nous et pour les artistes que nous accompagnons. Nous construisons une plateforme plus forte et plus unifiée, et ce n’est que le début. Notre ambition est de devenir la destination incontournable pour les artistes et les professionnels de la musique dans le monde entier. » Alexandre Saboundjian, CEO du groupe Winamp

Prochain Rendez-vous

28 mai 2025 – 10h00 : Assemblée Générale Ordinaire

28 mai 2025 – 11h30 : Assemblée Générale Extraordinaire

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger (membre du groupe Llama Group) s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Jamendo – www.jamendo.com

Jamendo a pour mission de connecter les musiciens et les amateurs de musique du monde entier. Notre objectif est de rassembler une communauté mondiale de musique indépendante, en créant une expérience unique et de la valeur autour de celle-ci.

Jamendo offre la plateforme idéale pour tous les artistes indépendants souhaitant partager leurs créations le plus facilement possible, tout en atteignant de nouveaux publics à l’international.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.