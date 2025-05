A mais nova série da Mouser explora a intersecção entre tecnologia sustentável e inovação em engenharia

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., o distribuidor internacional autorizado com os mais novos componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, lançou hoje 'Reduce, Reuse, Reimagine Tech', sua mais nova edição da série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT). Esta nova série explora tecnologias limpas que trabalham para melhorar nosso meio ambiente enquanto oferecem soluções de engenharia inovadoras para o futuro.

A sustentabilidade na engenharia se tornou fundamental para a revolução da energia renovável, com oportunidades na agricultura, transporte e sistemas de gerenciamento de resíduos. Ao aproveitar a IoT, a energia solar e os sistemas baseados em dados, as indústrias internacionais podem transformar a forma como geram e consomem energia. Os engenheiros podem implementar inclusão digital e computação ecológica para reinventar projetos eletrônicos com longevidade, reparabilidade e eficiência como núcleo. Incorporar princípios sustentáveis ​​ao processo de design cria possibilidades novas e inovadoras.

No podcast Tech Between Us, o apresentador Raymond Yin, Diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, conversa com Scott Wharton, Diretor Executivo da Tandem PV, para explorar as tendências mundiais do mercado de energia solar, com foco em materiais inovadores na captação solar. O podcast In Between The Tech apresenta Holly Stower, Líder de Grupo no Cleantech Group, a qual analisa a economia hídrica, o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico e o impacto da IA ​​na tecnologia limpa.

"A tecnologia limpa consiste em reinventar sistemas inteiros. A agricultura de precisão e a computação ecológica destacam o progresso dos esforços estratégicos para reduzir o desperdício, otimizar recursos e criar tecnologias que satisfaçam as necessidades humanas e ambientais", disse Yin. "A engenharia sustentável se situa em nossa capacidade de transformar desafios em soluções integradas e escaláveis ​​que interconectam o avanço tecnológico à sustentabilidade mundial."

Além do podcast, a série EIT inclui video detalhado, artigos técnicos e infográficos relacionados ao tema, bem como conteúdo exclusivo do assinante, abordando tecnologias modernas que promovem o desenvolvimento sustentável. Ao examinar formas de reduzir e reutilizar nossos recursos, a série oferece aos profissionais de engenharia soluções de vanguarda para criar um futuro mais sustentável.

Com origem em 2015, o programa 'Empowering Innovation Together' da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos do setor de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/clean-technology/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X e YouTube.

Para mais notícias sobre a Mouser e nossos últimos lançamentos de produtos, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor autorizado mundial, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais novos semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, totalmente rastreáveis ​​de cada um de seus fabricantes parceiros. Para ajudar a acelerar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com folhas de dados de produtos, projetos de referência específicos do fornecedor, notas de aplicação, informações de projeto técnico, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem se manter atualizados sobre as principais novidades atuais de produtos, tecnologias e aplicações através do boletim eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de notícias e referências por e-mail da Mouser são personalizáveis ​​segundo as necessidades exclusivas e mutáveis ​​dos projetos de clientes e assinantes. Nenhum outro distribuidor oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações que recebem. Saiba mais sobre tecnologias emergentes, tendências de produtos e muito mais ao se inscrever hoje mesmo em https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics é distribuidora autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos, com foco em Novas Introduções de Produtos de seus principais parceiros fabricantes. Atendendo à comunidade global de engenheiros e compradores de design eletrônico, o site da distribuidora global, mouser.com, está disponível em diversos idiomas e moedas e oferece mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser conta com 28 unidades de suporte em todo o mundo para oferecer um atendimento ao cliente de nível mundial, no idioma, moeda e fuso horário local. A distribuidora envia para mais de 650.000 clientes em 223 países/territórios a partir de suas instalações de distribuição de última geração, com 1 milhão de pés quadrados, na região metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas comerciais

Mouser e Mouser Electronics são marcas comerciais da Mouser Electronics, Inc. Todos os outros produtos, logotipos e nomes da empresa aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.