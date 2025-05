Andersen Global inaugure des cabinets membres en Ouzbékistan et renforçe sa présence en Asie centrale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Asie centrale grâce à l'inauguration d'Andersen en Ouzbékistan, et confirme le développement continu des capacités de l'organisation dans la région.

Fondé en 2009 sous le nom de Virtus Leo et dirigé par l'associé directeur Alisher Zaynutdinov, le cabinet collabore avec Andersen Global depuis 2021. L'équipe offre des services fiscaux et juridiques dans une large gamme de secteurs, notamment la conformité fiscale des entreprises et individuelle, le conseil en fiscalité directe et indirecte, les prix de transfert, le reporting et l'analyse de gestion, la gouvernance d'entreprise, l'antitrust et la concurrence, le droit des sociétés et le droit bancaire, le travail et l'emploi, les litiges et l'investigation, les fusions et acquisitions, l'immobilier, l'énergie, la propriété intellectuelle et le droit de la famille.

« En reposant sur le professionnalisme, la transparence et une approche analytique et orientée vers les solutions pour chaque mission, nous nous trouvons très bien placés pour offrir un support client dans un paysage réglementaire en évolution », a déclaré Alisher. « Devenir cabinet membre d'Andersen Global marque une étape importante dans la croissance de notre cabinet et nous permet d'aligner plus étroitement nos actions sur la présence internationale de l'organisation ».

« La présence d'Andersen en Ouzbékistan renforce notre plateforme régionale sur un marché de plus en plus important pour les entreprises internationales et les investissements transfrontaliers », a déclaré Mark L. Vorsatz, CEO d'Andersen. « Alisher et son équipe apportent d'amples connaissances, une solide réputation et un engagement avéré en faveur de la qualité. Leur profonde connaissance des réglementations locales jouera un rôle essentiel dans notre support client et la promotion d'une collaboration sans faille dans toute l'Asie centrale ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels dans le monde entier et est présente sur plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs.

