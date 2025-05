Spinnaker Support annonce de nouveaux clients pendant que l'activité de support VMware prend de l'ampleur

DENVER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Spinnaker Support (Spinnaker), à qui les entreprises du monde entier font confiance pour prendre en charge leurs logiciels essentiels Oracle, SAP et VMware, annonce aujourd'hui qu'elle assure désormais le support tiers de VMware pour un nombre croissant de nouveaux clients, notamment l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), le géant des télécommunications Telefónica Germany et la chaîne de magasins d'optique Specsavers.

Spinnaker a lancé sa division de support VMware en mars 2024, en réponse au rachat de VMware par Broadcom et à l’annonce subséquente du passage de VMware d’un modèle de licences perpétuelles à un modèle par abonnement. Grâce à cette nouvelle offre, les clients de VMware pourront éviter une hausse des coûts, maintenir leur sécurité et leur conformité, gagner en flexibilité opérationnelle, tout en ayant accès à l’équipe de professionnels VMware expérimentés de Spinnaker, qui assurent un support 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an.

YQB est géré par Aéroport de Québec Inc., une société privée responsable de la gestion, de l’exploitation, de l’entretien et du développement de l’aéroport depuis le 1er novembre 2000. Une douzaine de transporteurs y offrent des vols vers l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, les Caraïbes, le Mexique et l’Europe, ainsi que des vols quotidiens vers les principaux hubs de l’est de l’Amérique du Nord.

Le contrat de support VMware de YQB arrivait à échéance en mars 2025, avec une hausse des coûts bien supérieure à ce qui était initialement prévu. YQB a donc examiné ses options de support afin de trouver une solution correspondant à ses contraintes budgétaires. Après un processus d’évaluation minutieux, YQB a choisi de faire appel à Spinnaker pour un contrat initial d’une durée de cinq ans.

David McDougall, directeur commercial chez Spinnaker Support, a déclaré : « Les retours que nous avons reçus de la part de nos nouveaux clients et des clients actuels de VMware ont été tout simplement incroyables. Nous sommes ravis d’accueillir cette première vague de nouveaux clients et, au vu des échanges en cours, nous nous attendons à en accueillir d’autres très prochainement. Pour beaucoup d’organisations, l’incertitude liée au passage de VMware à un modèle par abonnement les a laissées dans le flou, et notre nouvelle offre arrive donc au moment idéal. Nous sommes heureux de nous associer à une organisation comme YQB (un acteur majeur qui a un impact positif sur l’ensemble du Québec) pour les cinq prochaines années, et de leur offrir des services sur mesure, adaptés à leurs enjeux et besoins. »

McDougall a ajouté : « Les clients de VMware sont à la recherche d’alternatives. La grande majorité de ceux à qui nous avons parlé ne savent pas encore clairement quelle direction prendre, mais dans tous les cas, continuer avec VMware aux tarifs fortement augmentés n’est tout simplement pas viable. Le dilemme pour beaucoup, c’est que ne plus payer signifie ne plus bénéficier de support ni de sécurité pour leur investissement actuel. C’est là que les prestataires de support tiers, comme Spinnaker, entrent en jeu. Nous donnons aux clients le temps dont ils ont besoin pour réfléchir et définir leur stratégie en matière de virtualisation. »

Pour plus d'informations sur l'offre de support VMware de Spinnaker, consultez : www.spinnakersupport.com/vmware/

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur d’assistance logicielle tierce indépendante et mondiale pour Oracle, SAP et VMware, qui propose également des services gérés et des solutions infonuagiques pour Oracle et SAP. Reconnue par des entreprises du monde entier, y compris dans des secteurs très réglementés, Spinnaker permet aux organisations de prendre le contrôle de leur stratégie informatique. En s’affranchissant des feuilles de route imposées par les fournisseurs, en alignant la gestion des logiciels sur les objectifs commerciaux, en réduisant les coûts et en optimisant le retour sur investissement, Spinnaker donne à ses clients la possibilité de choisir. Grâce à une approche stratégique de la sécurité, de la performance, de l’allocation des ressources et des services gérés, Spinnaker Support garantit l’efficacité et le succès à long terme des parcs informatiques.

