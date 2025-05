General Index et ATOBA Energy annoncent un partenariat de tarification SAF

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--General Index (GX) et ATOBA Energy sont heureux d’annoncer leur partenariat stratégique, qui apporte une toute nouvelle vision de la manière dont les indices de carburants durables pour l’aviation (SAF) sont conçus. Les indices SAF doivent être adaptés aux profils de coûts uniques des diverses technologies de production, afin de fournir les bonnes informations nécessaires à l’expansion de l’industrie SAF pour atteindre l’objectif zéro net pour l’aviation d’ici 2050.

Pendant plus d’un demi-siècle, l’industrie aéronautique s’est appuyée sur les services traditionnels d’information sur les prix pour gérer son exposition aux risques de prix sur le marché des carburéacteurs fossiles. Mais la révolution des FAS exige une nouvelle approche. Contrairement aux carburants traditionnels, les FAS peuvent être produits à partir d’une grande variété de technologies certifiées, chacune ayant des matières premières, des coûts, des capacités de réduction des émissions de CO2 et une évolutivité de production distincts et, à terme, produisant des carburants d’aviation similaires. Un indice SAF unique n’est pas fongible dans ce marché émergent complexe.

ATOBA reconnaît que l’obstacle immédiat à surmonter consiste à exploiter des investissements et à instaurer la confiance dans des accords d’achat à long terme bancables pour les nouvelles installations de production. L’un des principaux moyens de relever ce défi est d’apporter de la transparence et des conditions de concurrence équitables à l’industrie grâce à la création de nouveaux indices des prix des SAF, développés par General Index. Chaque indice sera conçu pour refléter le profil de coût unique des diverses technologies SAF et sera agrégé pour créer une référence qui s’aligne sur les cadres réglementaires, les nuances régionales et les besoins du marché.

Neil Bradford, directeur général et fondateur de General Index, déclare : « Il est essentiel de créer des références de prix transparentes et spécifiques aux technologies SAF pour développer des marchés de carburants durables pour l’aviation. Nous sommes déjà un partenaire de référence de la Commission européenne pour les prix de référence officiels des carburants d’aviation de 2024 pour ReFuelEU Aviation. Aujourd’hui, en nous associant à ATOBA Energy, nous contribuons à mettre en place l’infrastructure de base nécessaire pour attirer des investissements, soutenir les accords d’achat et accélérer la transition de l’industrie aéronautique vers le zéro émission. »

Arnaud Namer, directeur général et cofondateur d’ATOBA Energy, déclare : « Pour obtenir des investissements dans les carburants durables pour l’aviation, il faut d’abord de la transparence, la confiance du marché et des outils de tarification fiables. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à General Index pour lancer une nouvelle génération de prix de référence pour les SAF, adaptés aux structures de coûts réelles des technologies SAF émergentes. Ces références sont essentielles pour garantir aux compagnies aériennes des prix compétitifs pour les FAS, soit un avantage que nous offrons grâce à notre portefeuille diversifié de producteurs de FAS de premier ordre et à notre stratégie d’agrégation des achats à long terme. »

À propos de General Index

General Index (GX) est un fournisseur d’indices de référence pour les marchés des matières premières. GX produit plus de 4 200 références de prix quotidiennes sur les marchés du pétrole brut, des produits raffinés et de la transition énergétique. Nos prix quotidiens de l’énergie sont calculés de manière algorithmique sur la base de milliers de transactions recueillies auprès de 250 partenaires de données, en utilisant une méthodologie cohérente et une approche conforme aux exigences de l’OICV et de la FCA. Nous utilisons un cadre méthodologique rigoureux et cohérent pour produire tous nos indices, complété par des fiches méthodologiques décrivant les spécifications de chaque indice.

La solution globale de GX pour l’aviation comprend une offre étendue pour l’industrie de l’aviation de plus de 300 indices, couvrant les prix au comptant, des historiques et des courbes à terme. Des indices de référence sont fournis pour les marchés mondiaux du carburéacteur fossile, le secteur des carburants durables pour l’aviation (SAF) et les marchés des émissions volontaires et de conformité, y compris CORSIA. Les prix des SAF de première génération reflètent les coûts de production et les marchés au comptant naissants, tandis que les prix dérivés du fret reflètent la dynamique des flux commerciaux entre les principaux centres d’approvisionnement et les destinations de la demande. Nous évaluons également une série de matières premières pertinentes pour la production de SAF, notamment l’UCO, le suif et l’éthanol. Ce service est accessible via la plateforme Web et API GX Go. Pour plus d’informations, veuillez contacter info@general-index.com.

À propos d'ATOBA Energy

ATOBA est l’agrégateur de carburants durables pour l’aviation (SAF) en milieu de chaîne, dont l’objectif est d’accélérer la transition énergétique de l’industrie aéronautique en résolvant le dilemme financier entre les compagnies aériennes et les producteurs. ATOBA propose des contrats SAF à long terme aux compagnies aériennes et aux revendeurs de carburéacteur à des indices de prix SAF optimisés. La société apporte une grande sécurité et compétitivité à la chaîne d’approvisionnement en SAF pour ses compagnies aériennes partenaires, grâce à l’utilisation de producteurs et de technologies diversifiés, ainsi qu’à une expertise sectorielle de premier ordre. Dans le même temps, la stratégie d’agrégation d’ATOBA permet à l’industrie des FAS de s’étendre en fournissant aux producteurs des accords d’exploitation à long terme qui soutiennent leurs décisions finales d’investissement pour leurs usines de production de FAS. Pour plus d’informations, veuillez contacter info@atoba.energy.

