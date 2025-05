Parceria estratégica entre o Governo de Marrocos e a TAQA Morocco, Nareva, ONEE e o Fundo de Investimento Mohammed VI desenvolve infraestruturas chave de energia e água no Reino de Marrocos

CASABLANCA, Marrocos--(BUSINESS WIRE)--Como parte da implementação dos compromissos assumidos na declaração conjunta entre Sua Majestade, o Rei Mohammed VI, que Deus o ajude, e Sua Alteza, Xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a TAQA Morocco, em parceria com a Nareva e o Fundo de Investimento Mohammed VI, assinou três memorandos de entendimento e acordos de desenvolvimento referentes ao Governo de Marrocos e a ONEE. Estes acordos abrangem o desenvolvimento de projetos estruturantes nos setores de energia elétrica, água e energias renováveis.

O programa visa intensificar a soberania hídrica e energética do Marrocos através do desenvolvimento da capacidade flexível de geração de energia baseada em gás natural, dessalinização de água do mar e infraestrutura de transporte hídrico, bem como uma nova linha de transmissão de energia entre o sul e o centro do país.

Com um investimento total de cerca de 130 bilhões de dirhams até 2030, esta parceria irá permitir:

A produção de 900 milhões de m³ de água dessalinizada e o transporte de 800 milhões de m³ através do projeto de hidrovia.

A aquisição da usina termelétrica a gás de Tahaddart (400 MW) e a adição de 1.100 MW de capacidade de ciclo combinado.

O desenvolvimento de 1.200 MW de energias renováveis ​​sob contrato com a ONEE, bem como uma linha HVDC de cerca de 3.000 MW.

Todos esses projetos serão de propriedade igualitária da TAQA Morocco e da Nareva, com uma participação de 15% mantida pelo Fonds Mohammed VI pour l'Investissement.

Abdelmajid Iraqui Houssaini, Presidente do Conselho Administrativo da TAQA Morocco:

"Esta parceria estratégica público-privada irá contribuir para transformar de modo significativo e sustentável o panorama hídrico e energético doméstico no Marrocos, com o aperfeiçoamento das capacidades de dessalinização e do transporte de água. Ela reforça a rede de transmissão com uma maior contribuição da geração de energia a gás na carga de base do país, aumentando a integração de fontes de energia renováveis. Este importante programa de investimento também irá acelerar o crescimento e a diversificação do portfólio de negócios da TAQA Morocco."

*Fonte: AETOSWire

