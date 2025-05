La toute nouvelle série Mouser explore l'intersection de la technologie durable et de l'innovation en matière d'ingénierie

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., le distributeur mondial autorisé des plus récents composants électroniques et produits d'automatisation industrielle, a publié aujourd'hui Reduce, Reuse, Reimagine Tech, son dernier volet de la série technologique Empowering Innovation Together (EIT). Cette nouvelle série explore les technologies propres qui s'efforcent d'améliorer notre environnement tout en offrant des solutions d'ingénierie innovantes pour l'avenir.

En ingénierie, la durabilité est devenue fondamentale pour la révolution des énergies renouvelables, avec des possibilités s'appliquant à l'agriculture, aux transports et aux systèmes de gestion des déchets. En exploitant l'IoT, l'énergie solaire et les systèmes orientés données, les industries mondiales peuvent transformer leur mode de production et de consommation de l'énergie. Les ingénieurs peuvent mettre en œuvre l'inclusion numérique et l'informatique verte pour repenser des conceptions électroniques orientées vers la longévité, la réparabilité et l'efficacité. L'intégration de principes durables dans le processus de conception ouvre la voie à de nouvelles possibilités et innovantes en la matière.

Dans le podcast Tech Between Us, l'animateur Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser, s'entretient avec Scott Wharton, CEO de Tandem PV, pour s'immerger dans les tendances du marché mondial de l'énergie et de l'énergie solaire, avec un focus sur les matériaux innovants dans le domaine de la capture de l'énergie solaire. Le podcast In Between The Tech inclut un entretien avec Holly Stower, Group Lead au sein du Cleantech Group, dans lequel elle parle de l'économie bleue, de l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique et de l'impact de l'IA sur les technologies propres.

« Les technologies propres consistent à repenser des systèmes dans leur globalité. L'agriculture de précision et l'informatique verte mettent en évidence les progrès des efforts stratégiques visant à réduire les déchets, à optimiser les ressources et à créer des technologies qui répondent à la fois aux besoins humains et environnementaux », a déclaré M. Yin. « L'ingénierie durable réside dans notre capacité à transformer les défis en solutions intégrées et évolutives qui font le lien entre le progrès technologique et la durabilité mondiale ».

En plus du podcast, la série EIT series comprend une vidéo très approfondie, des articles techniques, et des infographies thématiques, ainsi que des contenus réservés exclusivement aux abonnés, qui explorent les technologies modernes faisant progresser les développements durables. En examinant les moyens de réduire et de réutiliser nos ressources, la série fournit aux professionnels de l'ingénierie des solutions de pointe pour créer un avenir plus durable.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes éducatifs les plus reconnus de l'industrie des composants électroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous le site https://www.mouser.com/empowering-innovation/clean-technology/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

Pour plus d'informations sur Mouser et nos dernières présentations de produits, rendez-vous sur le site suivant https://www.mouser.com/newsroom/.

Distributeur agréé mondial, Mouser offre la plus vaste sélection de semi-conducteurs, de composants électroniques et de produits d'automatisation industrielle les plus récents. Les clients de Mouser pourront trouver des produits certifiés 100 % authentiques et entièrement traçables auprès de chacun de ses partenaires fabricants. Pour aider les clients à accélérer leurs conceptions, le site Web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, notamment un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques de produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d'application, des informations de conception technique, des outils d'ingénierie et autres informations utiles.

La lettre d'information électronique gratuite de Mouser permet aux ingénieurs de se tenir au courant des nouveautés en matière de produits, de technologies et d'applications.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits mis au point par ses partenaires de production de premier plan. Destiné à la communauté internationale des ingénieurs spécialisés dans la conception électronique mondiale et des acheteurs, le site web mondial du distributeur, mouser.com, est disponible en de nombreuses langues et devises, et propose plus de 6,8 millions de produits offerts par plus de 1 200 fabricants. Mouser dispose de 28 sites d’assistance à travers le monde, pour fournir le meilleur service client possible dans la langue, la devise et le fuseau horaire locaux. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans 223 pays/territoires à partir de ses installations de distribution ultramodernes de 93 000 m2 (1 million de pieds carrés) situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/.

Marques commerciales

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de sociétés mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.