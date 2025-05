Spinnaker Support kondigt nieuwe klanten aan nu de activiteiten van haar VMware-support in een stroomversnelling komen

DENVER--( BUSINESS WIRE )--Spinnaker Support (Spinnaker), waar bedrijven van over de hele wereld beroep op doen om hun essentiële Oracle-, SAP- en VMware-software te ondersteunen, maakte vandaag bekend dat het de internationale specialist in oogzorg en gehoor Specsavers in staat zal stellen om de komende drie jaar belangrijke besparingen te verwezenlijken door haar support van Oracle naar Spinnaker te verplaatsen. Specsavers, dat in 1983 werd opgericht, biedt klanten over de hele wereld betaalbar...