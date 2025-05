Andersen Global huldigt aangesloten kantoren in Oezbekistan en versterkt aanwezigheid in Centraal-Azië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global bevordert zijn aanwezigheid in Centraal-Azië met de toevoeging van Andersen in Oezbekistan. Dit is een verdere uitbouw van de mogelijkheden van de organisatie in de regio.

De firma, opgericht in 2009 als Virtus Leo en geleid door beherend vennoot Alisher Zaynutdinov, werkt sinds 2021 samen met Andersen Global. Het team biedt fiscale en juridische dienstverlening in diverse sectoren, waaronder zakelijke en individuele belastingnaleving, direct en indirect belastingadvies, overdrachtsprijzen, managementrapportage en - analyse, corporate governance, antitrust en mededinging, bedrijfs- en bankrecht, arbeid en werkgelegenheid, procesvoering en onderzoek, fusies en overnames, vastgoed, energie, intellectueel eigendom en familierecht.

“Met een grondslag die is gebouwd op professionaliteit, transparantie en een oplossingsgerichte en analytische benadering voor ieder engagement zijn we goed gepositioneerd om klanten te ondersteunen in een evoluerend regelgevingsklimaat," zei Alisher. "Een aangesloten kantoor worden van Andersen Global is een belangrijke stap in de groei van onze firma en stelt ons in staat om ons nauwer af te stemmen op de internationale aanwezigheid van de organisatie."

“Andersen in Oezbekistan versterkt ons regionaal platform in een markt die steeds belangrijker wordt voor internationale bedrijven en grensoverschrijdende investeringen," zei Mark L. Vorsatz, wereldwijde voorzitter en CEO van Andersen. "Alisher en zijn team brengen een brede kennis, een sterke reputatie en een bewezen inspanning voor kwaliteit met zich mee. Hun uitgebreid begrip van lokale regelgeving zal een belangrijke rol spelen voor de ondersteuning van onze klanten en voor het bevorderen van een soepele samenwerking in Centraal-Azië."

Andersen Global is een internationale vereniging van wettelijk gescheiden, onafhankelijke aangesloten kantoren die bestaan uit wereldwijde professionals op het gebied van belastingen, regelgeving en waardering. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse aangesloten kantoor Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.