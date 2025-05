IonQ kooperiert mit dem schwedischen Unternehmen Einride bei der Entwicklung von Quanten-Lieferketten und quantengestützter Logistik für autonome Fahrlösungen

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, gab heute eine Investitionspartnerschaft mit Einride bekannt, ein führendes global tätiges Unternehmen für Frachtmobilität, das digitale, elektrische und autonome Technologien bereitstellt, um zu untersuchen, wie Quantencomputing die nächste Generation der Flottenoptimierung und Logistik vorantreiben kann. IonQ und Einride werden gemeinsam Quantenanwendungen entwickeln, die groß angelegte Routing- und Planungsprobleme angehen, die bisher für das klassische Computerwesen schwierig waren.

Durch die Kombination der fortschrittlichen Quantensysteme von IonQ mit dem Fachwissen von Einride im Bereich der autonomen Flottenlogistik sind die beiden Unternehmen im Begriff, neue Maßstäbe in Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit für die globale Frachtbranche zu setzen.

„Einride teilt unsere Überzeugung, dass Quantencomputing die Funktionsweise großer Industrien wie Transport und Logistik grundlegend verändern und verbessern wird“, sagte Niccolo de Masi, CEO von IonQ. „Diese Partnerschaft zielt darauf ab, eine leistungsstarke Plattform zu schaffen, die einzigartige Einblicke in den praktischen Quantenvorteil in einem beträchtlichen Markt bietet. Unsere Investition und Zusammenarbeit mit Einride unterstreichen unser Engagement, eine quantenfähige Wirtschaft in ganz Europa aufzubauen.“

Im Zuge der weltweiten Skalierung seines autonomen und elektrischen Flottenbetriebs werden die Herausforderungen für Einride hinsichtlich Routenplanung und Flottenmanagement exponentiell komplexer, was zu Optimierungsproblemen führt, die für klassische Computer zunehmend schwer zu bewältigen sind. Quantencomputing eröffnet einen neuen Weg, indem es die Effizienz von Logistik- und Routingprozessen optimiert, und dies bei geringeren Kosten und schnellerer Lösungsfindung.

„Bei Einride sind wir bestrebt, die Frachtmobilität grundlegend zu verändern, und sehen im Quantencomputing einen entscheidenden Wegbereiter für diese Vision“, sagte Robert Falck, Gründer und CEO von Einride. „Durch unsere Zusammenarbeit mit IonQ legen wir den Grundstein für eine Zukunft, in der Logistiknetzwerke intelligenter, umweltfreundlicher und deutlich effizienter für Kunden weltweit werden.“

Die heutige Ankündigung knüpft an IonQs Fortschritte bei Quantenanwendungen an, unter anderem in der Zusammenarbeit mit Airbus zur Optimierung der Beladung von Frachtflugzeugen sowie mit Thompson Machinery im Bereich der vorausschauenden Wartung. Die Partnerschaft läutet zudem IonQs weitere Expansion nach Schweden und in den europäischen Markt ein, nachdem kürzlich gemeinsam mit AstraZeneca ein neues Entwicklungszentrum für Quantenanwendungen in Schweden gegründet wurde. Anfang dieses Jahres eröffnete IonQ zudem sein erstes europäisches Innovationszentrum bei QuantumBasel in der Schweiz und schloss die Übernahme des in der Schweiz ansässigen Unternehmens IDQ erfolgreich ab.

Auf globaler Ebene unterzeichnete IonQ vor Kurzem ein MOU mit Intellian in Südkorea sowie Vereinbarungen mit Toyota Tsusho und AISTs G-QuAT in Japan. Mit Rechenzentren in den Regionen Washington, D.C., Seattle und im schweizerischen Basel hat IonQ eine globale Rechenzentrumsinfrastruktur etabliert und damit seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der Quantentechnologie gefestigt. Die heutige Ankündigung unterstreicht zudem die zunehmende Dynamik von IonQ beim Aufbau von Quantenökosystemen, die in Branchen wie Transport, Logistik, Fertigung und Energie einen realen Mehrwert schaffen.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist das führende Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, das Hochleistungssysteme liefert, die auf die Lösung der größten und komplexesten Anwendungsfälle der Welt in Wirtschat und Forschung ausgerichtet sind. Die Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten in einer Reihe von hochmodernen Systemen mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das rapide Wachstum des Unternehmens wurden im 2025 Excellence Index 1000 von Newsweek, in der Forbes-Liste der erfolgreichsten Mid-Cap-Unternehmen 2025 und in den 100 besten Midsize-Arbeitsplätzen 2025 in Washington DC und Seattle von Built In gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht das Quantencomputing zugänglicher und bedeutender als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter IonQ.com.

Über Einride

Einride entwirft, entwickelt und implementiert Technologien für den Güterverkehr, um den Übergang zu nachhaltigem Transport zu beschleunigen. Die Plattform umfasst vernetzte elektrische und autonome Schwerlastfahrzeuge, Ladeinfrastruktur und ein intelligentes Frachtbetriebssystem. Einride wurde 2016 gegründet und war 2019 das weltweit erste Unternehmen, das ein autonomes Elektrofahrzeug auf einer öffentlichen Straße betrieb. Heute betreibt Einride eine der größten Flotten von elektrischen Schwerlastfahrzeugen, die von Global Fortune 500-Unternehmen in acht Märkten eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter einride.tech.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsbezogener Begriffe zu erkennen. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Wörter „wird“, „glauben“, „Überzeugung“, „Ziel“, „anstreben“, „erschaffen“, „aufbauen“, „Vision“, „Grundlage schaffen“, „weiterer Weg“, „fortgesetzte Expansion“, „wachsender Schwung“ sowie andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten unter anderem solche, die sich auf die beabsichtigte Zusammenarbeit zwischen IonQ und Einride beziehen, auf die Expansion von IonQ und den Aufbau quantenbasierter Volkswirtschaften in Europa; auf die Quantencomputingfähigkeiten und -pläne von IonQ; auf die Verbesserung der Betriebsabläufe in den Bereichen Fracht, Transport und Logistik durch IonQs Technologie und damit einhergehend das Vorantreiben eines kommerziellen Quantenvorteils; auf die Relevanz und Nützlichkeit von Quantenalgorithmen und -anwendungen, die auf IonQs Quantencomputern laufen; auf die Notwendigkeit, Wirksamkeit und zukünftige Auswirkungen der derzeit verfügbaren Angebote von IonQ; sowie auf die Skalierbarkeit, Genauigkeit, Effizienz, Durchführbarkeit, Zugänglichkeit, Wirksamkeit, Bedeutung, Zuverlässigkeit, Leistung, Geschwindigkeit, Auswirkungen, Praktikabilität, Machbarkeit und Marktreife der Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von IonQ, seinen technischen Fahrplan umzusetzen; die Fähigkeit von IonQ, mit seinen Angeboten einen Mehrwert zu liefern, und die Fähigkeit der Kunden, diesen Mehrwert zu generieren; die Fähigkeit von IonQ, schnellere und genauere Gatter mit weniger Fehlern zu liefern, den Informationsaustausch und die Netzgenauigkeit zu verbessern oder Rauschen und Fehler zu reduzieren; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die das Geschäft von IonQ und seinen Zulieferern betreffen; die Fähigkeit von IonQ, Geschäftspläne, Prognosen, Roadmaps und andere Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Chancen zu identifizieren und zu realisieren sowie neue und bestehende Kunden zu gewinnen; die Fähigkeit von IonQ, neue Märkte erfolgreich zu erschließen; die Fähigkeit von IonQ, Dienstleistungen und Produkte innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen zu liefern; die Unfähigkeit von IonQ, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; die Unfähigkeit von Lieferanten, Komponenten rechtzeitig und entsprechend den Anforderungen zu liefern; und die Fähigkeit von IonQ, Patentschutz für seine Produkte und Technologien in den relevanten Regionen aufrechtzuerhalten oder zu erlangen. Sie sollten diese Faktoren sowie die weiteren Risiken und Unsicherheiten, die in den von IonQ bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen offengelegt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten regelmäßigen Finanzberichts (Formular 10-Q oder 10-K) beschriebenen, sorgfältig berücksichtigen. Diese Unterlagen benennen und behandeln weitere wichtige Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. IonQ übernimmt keine Gewähr dafür, dass die geäußerten Erwartungen erfüllt werden. IonQ kann sich dazu entscheiden oder auch nicht, die in den erteilten Patenten beschriebenen Erfindungen künftig anzuwenden oder anderweitig zu nutzen.

