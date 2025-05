IonQ s’associe à la société suédoise Einride pour développer, grâce à l’informatique quantique, une chaîne d’approvisionnement optimisée et une logistique de nouvelle génération au service des solutions de conduite autonome

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), société leader dans le domaine de l’informatique quantique et des réseaux, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Einride, acteur mondial de référence dans la mobilité du fret, spécialisé dans les technologies numériques, électriques et autonomes. Ce partenariat a pour objectif d'étudier le potentiel de l’informatique quantique pour propulser la prochaine génération de solutions d’optimisation des flottes et de logistique. Ensemble, IonQ et Einride développeront des applications quantiques capables de résoudre des problèmes de planification et de routage à grande échelle, qui sont depuis longtemps considérés comme des défis majeurs pour l’informatique classique.

En associant les systèmes quantiques avancés d’IonQ à l’expertise d’Einride dans le domaine de la logistique autonome de flottes, les deux entreprises visent à établir de nouveaux standards en matière d’efficacité, de fiabilité et de durabilité pour le secteur mondial du fret.

« Einride partage notre conviction que l’informatique quantique est appelée à transformer en profondeur des secteurs clés tels que les transports et la logistique », a déclaré Niccolo de Masi, PDG d’IonQ. « Ce partenariat a pour objectif de créer une plateforme puissante, capable d’apporter des éclaircissements concrets sur les bénéfices réels de la technologie quantique dans un marché stratégique. Notre investissement et notre collaboration avec Einride témoignent de notre engagement à bâtir une économie quantique robuste à l’échelle de l’Europe », ajoute-t-il.

À mesure qu’Einride déploie ses activités à l’échelle mondiale dans le domaine des flottes autonomes et électriques, la gestion des itinéraires et des opérations devient de plus en plus complexe, posant des défis d’optimisation que les ordinateurs classiques ont du mal à relever. L’informatique quantique offre de nouvelles perspectives en permettant d’améliorer l’efficacité des opérations logistiques et de routage, de réduire les coûts et d'accélérer le déploiement de solutions innovantes.

« Chez Einride, nous sommes résolument engagés à transformer la mobilité du fret, et nous voyons dans l’informatique quantique un levier essentiel pour concrétiser cette vision », a déclaré Robert Falck, fondateur et PDG d’Einride. « Grâce à notre collaboration avec IonQ, nous jetons les bases d’un avenir où les réseaux logistiques seront plus intelligents, plus durables et considérablement plus efficaces pour les clients du monde entier », ajoute-t-il.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des avancées d’IonQ en matière d’applications quantiques, notamment aux côtés d’Airbus pour l’optimisation du chargement de fret, et avec Thompson Machinery pour la maintenance prédictive. Ce partenariat marque également une nouvelle étape dans l’expansion d’IonQ en Suède et sur l’ensemble du marché européen, à la suite de sa récente collaboration avec AstraZeneca pour la création d’un centre de développement d’applications quantiques en Suède. Plus tôt cette année, IonQ a inauguré son premier centre d’innovation européen chez QuantumBasel, en Suisse, et a finalisé l’acquisition de la société suisse IDQ.

À l’échelle mondiale, IonQ a récemment signé un protocole d’accord avec Intellian en Corée du Sud, ainsi que des accords avec Toyota Tsusho et G-QuAT de l’AIST au Japon. Avec des centres de données implantés dans les régions de Washington, de Seattle et à Bâle (Suisse), IonQ renforce sa présence internationale dans le domaine de l’informatique quantique et affirme sa position de leader technologique. Cette annonce s’inscrit dans cette dynamique croissante et illustre l’engagement d’IonQ à bâtir des écosystèmes quantiques porteurs de valeur concrète dans des secteurs clés tels que les transports, la logistique, la fabrication et l’énergie.

Pour en savoir plus sur les solutions d’informatique quantique proposées par IonQ, rendez-vous sur www.ionq.com.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est le leader des secteurs de l’informatique quantique et des réseaux quantiques. L’entreprise fournit des systèmes haute performance conçus pour résoudre les cas d’usage commerciaux et scientifiques parmi les plus complexes et les plus stratégiques au monde. Ses ordinateurs quantiques de dernière génération, IonQ Forte et IonQ Forte Enterprise, sont les modèles les plus récents d’une gamme de systèmes de pointe, chacun intégrant 36 qubits algorithmiques. La technologie innovante d’IonQ et sa croissance rapide ont été reconnues dans plusieurs classements de référence : le 2025 Excellence Index 1000 (Indice d’excellence 1000) de Newsweek, la liste 2025 Most Successful Mid-Cap Companies (entreprises de taille moyenne les plus performantes) de Forbes, ainsi que le classement 2025 100 Best Midsize Places to Work (meilleures entreprises de taille moyenne où travailler) in Washington DC and Seattle établi par Built In. Disponible via l’ensemble des principaux fournisseurs de cloud, IonQ rend l’informatique quantique plus accessible et plus performante que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur

À propos d’Einride

Einride conçoit, développe et déploie des technologies de mobilité destinées au transport de marchandises, avec pour ambition d’accélérer la transition vers un modèle de transport durable. Sa plateforme intègre des véhicules lourds électriques et autonomes connectés, une infrastructure de recharge adaptée ainsi qu’un système d’exploitation intelligent dédié à la logistique du fret. Fondée en 2016, Einride est devenue, en 2019, la première entreprise au monde à faire circuler un véhicule électrique autonome sur la voie publique. Aujourd’hui, elle exploite l’une des plus grandes flottes de camions électriques lourds au service de sociétés du classement Global Fortune 500, sur huit marchés internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur einride.tech.

Déclarations prospectives d'IonQ

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations peuvent être identifiées par l’emploi de termes à caractère prospectif. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, notamment les termes « sera », « croit », « croyance », « vise », « a pour objectif », « créé », « construit », « vision », « jette les bases », « voie à suivre », « expansion continue », « élan croissant » et d’autres expressions similaires, visent à signaler des déclarations prospectives. Ces déclarations portent notamment sur la collaboration envisagée entre IonQ et Einride ; sur l’expansion d’IonQ et la création d’économies fondées sur la technologie quantique en Europe ; sur les capacités et projets d’IonQ en matière d’informatique quantique ; sur l’amélioration des opérations dans les secteurs du fret, du transport et de la logistique grâce à sa technologie, ainsi que sur l’avantage concurrentiel qu’elle pourrait offrir. Elles concernent également la pertinence et l’utilité des algorithmes et applications quantiques exécutés sur les ordinateurs quantiques d’IonQ, ainsi que la nécessité, l’efficacité et les impacts potentiels des offres actuellement disponibles. Elles abordent enfin des aspects tels que l’évolutivité, la fidélité, l’efficacité, la viabilité, l’accessibilité, l’importance, la fiabilité, les performances, la rapidité, l’impact, la praticité, la faisabilité et la maturité commerciale des offres d’IonQ. Les déclarations prospectives sont des projections, estimations ou anticipations concernant des événements futurs, fondées sur les attentes et hypothèses actuelles, et sont donc soumises à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Parmi ces facteurs figurent notamment : la capacité d’IonQ à mettre en œuvre sa feuille de route technologique ; à offrir de la valeur par ses solutions, et à permettre à ses clients d’en tirer pleinement parti ; à fournir des portes logiques plus rapides et plus fiables avec un taux d’erreur réduit ; à améliorer la transmission de l’information et la précision du réseau ; ou encore à réduire les bruits et les erreurs. D’autres éléments peuvent également intervenir, tels que les évolutions législatives et réglementaires affectant IonQ ou ses fournisseurs ; la mise en œuvre de ses plans d’affaires, prévisions, feuilles de route et objectifs ; l’identification et la concrétisation de partenariats ou d’opportunités ; la conquête de nouveaux marchés et la fidélisation de la clientèle existante ; le respect des délais de livraison de ses produits et services ; l’aptitude à attirer et retenir des talents clés ; la capacité de ses fournisseurs à fournir des composants conformes dans les délais requis ; ainsi que la capacité d’IonQ à obtenir ou maintenir une protection par brevet dans les territoires concernés. Il est recommandé d’examiner attentivement ces facteurs, ainsi que les autres risques et incertitudes présentés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment ceux détaillés dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport périodique (formulaires 10-Q ou 10-K) déposé par IonQ. Ces documents identifient et analysent d’autres risques significatifs susceptibles d’entraîner des écarts substantiels entre les résultats réels et les prévisions exprimées. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont émises. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. IonQ ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les présentes déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. La société ne garantit en aucun cas la réalisation de ses objectifs ou projections. IonQ peut décider — ou non — de mettre en œuvre ou d’exploiter les inventions décrites dans les brevets qui pourraient lui être délivrés ultérieurement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.