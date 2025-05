CASABLANCA, Maroc--(BUSINESS WIRE)--

Partenariat Stratégique Entre le Gouvernement du Maroc et TAQA Morocco, Nareva, L’ONEE et le Fonds Mohammed VI Pour L’investissement Pour le Développement D’infrastructures Prioritaires Dans la Production et le Transport D’eau et D’énergie au Royaume du Maroc

Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris lors de la déclaration conjointe entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, TAQA Morocco, en partenariat avec Nareva et le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, a signé trois protocoles d’accord et les accords de développement y afférents avec le Gouvernement du Maroc et l’ONEE. Ces accords portent sur le développement de projets structurants dans les secteurs de l’électricité, de l’eau et des énergies renouvelables.

Ce programme vise à renforcer la souveraineté hydrique et énergétique du Royaume à travers le développement de capacités flexibles de production électrique à base de gaz naturel, d’infrastructures de dessalement d’eau de mer et de transport d’eau, ainsi qu’une nouvelle ligne de transport d’électricité entre le Sud et le Centre du pays.

Mobilisant un investissement global d’environ 130 milliards de dirhams à l’horizon 2030, ce partenariat permettra :

La production de 900 millions de m³ d’eau dessalée et le transport de 800 millions de m³ à travers le projet d’autoroute de l’eau.

La relance de la centrale à gaz de Tahaddart (400 MW) et l’ajout de 1 100 MW de capacités à cycle combiné.

Le développement de 1 200 MW d’énergies renouvelables sous contrat avec l’ONEE, ainsi qu’une ligne HVDC d’environ 3 000 MW.

L’ensemble des projets sera détenu à parts égales par TAQA Morocco et Nareva, avec une participation de 15 % du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

Abdelmajid Iraqui Houssaini, Président du Directoire de TAQA Morocco :

« Ce partenariat stratégique public, privé, contribue à transformer durablement le paysage énergétique et hydrique national en perspective des projets de développement du Royaume à 2030, avec une consolidation du réseau de transport mais aussi un renforcement des énergies bas carbone dans la charge de base du Maroc pour augmenter l’intégration des énergies renouvelables. Il permet également l’accroissement des capacités de dessalement afin de soutenir la feuille de route climatique et renforcer la souveraineté hydrique et énergétique du Royaume. Cet important programme d’investissement accélère la croissance et la décarbonation du portefeuille d’actifs de TAQA Morocco. »

A propos de TAQA Morocco: https://www.taqamorocco.ma/fr/groupe/propos

*Source: AETOSWire