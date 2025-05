Yubico gaat de mondiale reikwijdte van YubiKeys voor ondernemingen meer dan verdubbelen naar 175 landen en 24 grondgebieden en vereenvoudigt wachtwoordloos beheer op schaal

SANTA CLARA, Calif. & STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), de toonaangevende leverancier van security keys voor hardwareauthenticatie, kondigde vandaag aan dat de beschikbaarheid van YubiKey as a Service naar alle landen in de Europese Unie (EU) wordt uitgebreid. Op die manier kunnen organisaties soepeler en flexibeler optreden in hun toepassing van phishing-resistente YubiKeys, en wordt de bestaande reikwijdte van het bedrijf verder uitgebouwd in markten zoals de Verenigde Staten, Canada, Japan, Singapore, Australië, India en het Verenigd Koninkrijk.

