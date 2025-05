Le Souverain assiste à la signature d'un protocole d'entente entre Ras Al Khaimah et Miami visant à renforcer la coopération intersectorielle

RAS AL KHAIMAH, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Son Altesse Cheikh Saoud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats Arabes Unis et Souverain de Ras Al Khaimah, a assisté aujourd'hui à la signature d'un protocole d'entente entre Ras Al Khaimah et Miami, en Floride, visant à renforcer et à promouvoir les échanges et la coopération dans plusieurs secteurs d'intérêt commun.

L'accord a été signé par le conseiller principal de Son Excellence Cheikh Saoud, Son Excellence Mohammed Hassan Omran Alshamsi, et le maire de Miami, Francis Suarez.

Son Altesse Cheikh Saoud a déclaré : « Cet accord marque le début d'une nouvelle ère de collaboration entre Ras Al Khaimah et Miami, tout en s'inscrivant dans la continuité de l'amitié et du partenariat stratégique de longue date entre les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. En encourageant plus de collaboration et d’échanges, nous ouvrons de nouvelles voies à l'innovation, à l'investissement et au dialogue culturel. Nous sommes impatients de construire un partenariat dynamique qui reflète nos valeurs communes et nos visions ambitieuses pour l'avenir. »

Grâce à ce protocole d'entente, Ras Al Khaimah et Miami entendent établir une relation de coopération dans plusieurs secteurs et domaines d'intérêt commun, notamment l'urbanisme et la sécurité publique, la promotion des entreprises et le tourisme, les technologies des villes intelligentes, l'innovation et les start-ups, ainsi que le développement durable, conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lors de la réunion, les discussions ont également porté sur le renforcement des liens économiques, commerciaux et d'investissement, ainsi que sur les nombreuses entreprises américaines implantées à Ras Al Khaimah, telles que Hilton, Guardian Glass et Caresoft Global. Son Altesse Cheikh Saoud a également souligné le dynamisme économique de l'Émirat et les opportunités d'investissement qu'il offre pour soutenir la croissance et l'innovation des entreprises.

Le maire Suarez a exprimé sa sincère gratitude à Son Altesse Cheikh Saoud pour son accueil chaleureux, saluant les liens étroits entre les Émirats Arabes Unis et les États-Unis, ainsi que cet accord qui marquera un nouveau chapitre passionnant dans les relations entre Ras Al Khaimah et l'une des villes les plus prestigieuses des États-Unis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire