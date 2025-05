San Cristóbal Seguros implementa Guidewire Cloud para aumentar la agilidad y ofrecer valor

ROSARIO, Argentina y SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Grupo San Cristóbal, un grupo financiero y de seguros Argentino con presencia regional y Guidewire (NYSE: GWRE) anunciaron que San Cristóbal Seguros implementó exitosamente Guidewire InsuranceSuite en Guidewire Cloud para potenciar su negocio principal y simplificar las operaciones de TI. Como cliente de Guidewire desde 2015, la empresa aprovechó Guidewire Cloud para transformar exitosamente sus líneas de negocios de gestión de flotas y automóviles personales al implementar un motor de cotizaciones optimizado y efectivo, así como al introducir nuevas funcionalidades para mejorar la eficiencia y acelerar el tiempo de comercialización. SBI Technology, miembro Consulting Advantage del programa Guidewire Partner Connect, apoyó en el proceso de implementación. “Guidewire es un referente en todo lo que implica la gestión de los negocios de Seguros Generales y todo el proceso en el ciclo de vida de las pólizas de Seguros Generales. Guidewire nos está ayudando a innovar, gracias al enfoque y especialización que tienen en entender los negocios y las buenas prácticas del mercado”, afirmó Federico Rela, director de Tecnología del Grupo San Cristóbal. “Guidewire Cloud nos brinda un mejor control de nuestros procesos de negocios, posicionándonos y sentando las bases para lograr mayor velocidad y agilidad ante los cambios que el negocio requiere. Guidewire Cloud no es solo una plataforma, sino que existe un ecosistema de socios consultores y tecnológicos que podemos aprovechar para generar valor mucho más rápidamente”. Nicolás Ercole, director de Operaciones de San Cristóbal Seguros, comentó: “Guidewire Cloud y Guidewire Advanced Product Designer nos han permitido reaccionar con rapidez y flexibilidad para afrontar los cambios regulatorios con mayor agilidad. Estamos entusiasmados con la facilidad y la velocidad con la que podemos obtener actualizaciones en Guidewire Cloud para poder disfrutar del beneficio de las nuevas funcionalidades de inmediato. Advanced Product Designer, en particular, fue una herramienta clave para nosotros, ya que permitió a nuestros especialistas técnicos y de productos utilizar una interfaz gráfica para modelar nuestros nuevos productos automotores y de flotas, coberturas, factores de riesgo, límites y condiciones de los productos”. Ercole agregó: “Otro aspecto positivo de Guidewire Cloud es la introducción de las API nativas en la nube de InsuranceSuite y la posibilidad de configurar eventos, lo que nos permite capturar rápidamente lo que sucede en nuestro sistema central e interactuar con otros sistemas satélite y centros de procesamiento de datos de una manera muy simple, ágil y flexible”. “Nos sentimos honrados de haber facilitado el proyecto de implementación de Guidewire Cloud de San Cristóbal Seguros”, comentó el director ejecutivo y cofundador de SBI Technology, Javier Estefan. “El uso de Guidewire Cloud permite a la compañía lograr agilidad empresarial, facilitando la conectividad de los agentes en tiempo real y permitiendo una rápida adaptación e implementación de nuevas herramientas y actualizaciones”. “Aplaudimos la trayectoria de 85 años de dedicación de San Cristóbal Seguros al servicio al cliente y a la mejora de los procesos de negocios”, concluyó el director de Servicios Profesionales de Guidewire, Michael Mahoney. “Los felicitamos por la exitosa implementación de Guidewire Cloud y esperamos ayudar a la empresa a hacer crecer su negocio”. Acerca de San Cristóbal Seguros Con una trayectoria de 85 años en, Seguros Generales San Cristóbal Seguros cuenta con una reputación de solidez financiera y solvencia y se ubica entre las diez primeras por su participación global de mercado. En seguros de autos y productos de Seguros Generales, la empresa ocupa el tercer lugar en Argentina. Cuenta con una estructura única en Argentina y opera 23 oficinas con más de 6.000 asesores y productores atendiendo a más de 910.000 asegurados. Para más información, visite www.sancristobal.com.ar. Acerca de SBI Technology En SBI Technology llevamos más de 20 años brindando servicios de consultoría de primera línea para la implementación de productos de clase mundial. Somos una empresa con más de 20 años brindando servicios tecnológicos de primera línea y una amplia trayectoria internacional con filiales en Argentina, España y Uruguay. Somos un socio de empresas de clase mundial: IBM, SAP, Quadient, Microsoft, Guidewire Software con 200 profesionales de alto nivel. Participamos como patrocinador de eventos tecnológicos en Las Vegas, Miami, San Francisco y Madrid. Desarrollamos unidades de negocios que aporten sinergia en el valor que se entrega a los clientes. Para obtener más información, visite https://www.sbi-technology.com/. Acerca del software Guidewire Guidewire es la plataforma en la que las aseguradoras de Seguros Generales confían para interactuar, innovar y crecer de manera eficiente. Más de 570 aseguradoras en 42 países, desde nuevas empresas hasta las más grandes y complejas del mundo, confían en los productos Guidewire. Con sistemas centrales que aprovechan datos y análisis, inteligencia digital y artificial, Guidewire define la excelencia de la plataforma en la nube para aseguradoras de Seguros Generales. Estamos orgullosos de nuestro récord de implementación incomparable, con más de 1.700 proyectos exitosos respaldados por el equipo de I+D más grande de la industria y el ecosistema de socios de Integración de Servicios. Nuestro mercado representa la comunidad de socios de soluciones más grande en Seguros Generales, donde los clientes pueden acceder a cientos de aplicaciones para acelerar la integración, la localización y la innovación. Para obtener más información, visite www.guidewire.com y síganos en X (anteriormente conocido como Twitter) y LinkedIn. NOTA: Para obtener información sobre las marcas comerciales de Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices.

