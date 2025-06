emnify e M2MDataGlobal anunciam aliança estratégica para impulsionar a conectividade de IoT na América Latina

SANTIAGO, Chile--(BUSINESS WIRE)--emnify, líder mundial como provedor de conectividade IoT celular e M2MDataGlobal, pioneira em soluções M2M/IoT na América Latina, anunciaram hoje uma aliança estratégica visando abordar os principais desafios de conectividade e acelerar a adoção da IoT na região.

Com esta parceria, a emnify e a M2MDataGlobal estão lançando um cartão SIM M2MDataGlobal dedicado, totalmente alimentado pela IoT SuperNetwork da emnify. Esta solução se integra perfeitamente à plataforma M2M Center da M2MDataGlobal, permitindo que os clientes gerenciem a conectividade em toda a América Latina com flexibilidade e controle inigualáveis.

"Estamos animados pela parceria com a M2MDataGlobal para levar nossa conectividade de IoT a um público ainda maior na América Latina", disse Carlos Campos, Vice-Presidente de Vendas da emnify na América Latina e Diretor Geral da emnify no Brasil. "Graças à sua experiência local e profundo conhecimento do mercado, a M2M é uma parceira essencial em nossa missão de simplificar e democratizar a conectividade de IoT. Juntos, proporcionamos a nossos clientes mais velocidade, controle e eficiência em seus projetos de IoT."

À medida que o uso de dispositivos conectados acelera em setores como gestão de frotas, logística, seguros, cidades inteligentes e varejo, esta aliança garante que as empresas tenham o suporte de uma solução robusta, escalável e preparada para o futuro.

"Esta parceria com a emnify representa um marco importante para nós", disse Elionae Pazetti, Diretor Geral da M2MDataGlobal. "Sua tecnologia de vanguarda e abordagem inovadora combinam perfeitamente com nossa missão de oferecer as melhores soluções de IoT disponíveis a nossos cliente. Juntos, estamos confiantes de que podemos impulsionar a adoção da IoT na América Latina e ajudar as empresas a alcançarem seu máximo potencial."

Principais benefícios aos clientes:

Conectividade ininterrupta: Os clientes terão acesso à rede da emnify na América Latina, que cobre mais de 23 redes móveis em 10 países, com suporte local da M2MDataGlobal.

Os clientes terão acesso à rede da emnify na América Latina, que cobre mais de 23 redes móveis em 10 países, com suporte local da M2MDataGlobal. Gestão de conectividade simplificado: Plataforma M2M Center intuitiva para monitorar e controlar dispositivos IoT de modo remoto, totalmente integrada com as APIs e microsserviços modernos da emnify.

Plataforma M2M Center intuitiva para monitorar e controlar dispositivos IoT de modo remoto, totalmente integrada com as APIs e microsserviços modernos da emnify. Suporte local especializado: As equipes experientes da M2MDataGlobal oferecem conhecimento especializado específico a cada país e suporte ao cliente em cada mercado.

As equipes experientes da M2MDataGlobal oferecem conhecimento especializado específico a cada país e suporte ao cliente em cada mercado. Inovação acelerada da IoT: Os projetos são lançados com mais rapidez, menor complexidade e menos tempo de colocação no mercado.

Sobre a emnify:

Fundada em 2014 na Alemanha por Frank Stocker (Diretor Executivo), Martin Giess (Diretor de Tecnologia) e Alexander Schebler, a emnify foi criada com a meta de ajudar empresas de tecnologia a integrar conectividade M2M/IoT em qualquer dispositivo e gerenciá-la sem problemas através de uma solução baseada em nuvem, acessível a partir de qualquer lugar e em escala. Com um único cartão SIM, é possível criar produtos escaláveis ​​e resilientes que podem se conectar a diferentes redes celulares em todas as regiões do mundo. Desta forma, as empresas podem controlar, monitorar e automatizar dispositivos de IoT a partir de uma única plataforma.

Sobre a M2MDataGlobal:

A M2MDataGlobal é pioneira em soluções M2M/IoT na América Latina, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Oferece soluções abrangentes de conectividade, hardware e software para empresas de vários setores, que as auxiliam a otimizar suas operações e aumentar sua eficiência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.