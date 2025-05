IQM wird weltweit führenden 300-Qubit-Quantencomputer nach Finnland liefern

ESPOO, Finnland--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, ein Weltmarktführer im Bereich supraleitender Quantencomputer, gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit dem VTT Technical Research Centre in Finnland über die Lieferung eines 150-Qubit- und eines 300-Qubit-Quantencomputers unterzeichnet zu haben. Die Systeme werden in den Jahren 2026 und 2027 ausgeliefert und in die finnische HPC-Infrastruktur integriert.

Der 300-Qubit-Quantencomputer wurde speziell konzipiert und entwickelt, um Experimente zur Quantenfehlerkorrektur zu unterstützen, was ein wesentlicher Schritt in Richtung fehlertoleranter Quantencomputer ist. Das System soll die Algorithmenforschung für Techniken wie Circuit Knitting ermöglichen.

IQM hat zuvor bereits 5-Qubit-, 20-Qubit- und 50-Qubit-Quantencomputer an VTT geliefert und mit dieser Lieferung wichtige Meilensteine in der Entwicklung des finnischen Quantenökosystems gesetzt. Jedes System hat eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Forschungskapazitäten und bei der Unterstützung der steigenden Anforderungen der Quanten-Community in Finnland gespielt.

„Wir freuen uns sehr darüber, unsere langfristig angelegte Partnerschaft mit VTT fortzusetzen und unsere nächste Generation von Quantencomputern zu liefern, die das finnische Quantenökosystem antreiben werden“, sagt Mikko Välimäki, Co-CEO von IQM Quantum Computers. „Unser Ziel ist es, weltweit Full-Stack-Quantencomputer auszuliefern und einzusetzen — und Finnland wird unseren derzeit leistungsstärksten Quantencomputer erhalten. Damit gehen wir den nächsten Schritt auf unserem gemeinsamen Weg zu fehlertoleranter Quantencomputing“, so Välimäki weiter.

„Dieser supraleitende 300-Qubit-Quantencomputer verfügt über die höchste Anzahl an supraleitenden Qubits weltweit. Außerdem ist die Lieferzeit sehr kurz“, erklärt Piia Konstari, Project Manager für das Ausschreibungsverfahren für Quantencomputer bei VTT.

IQM hat in den letzten zwölf Monaten mehr Quantencomputer für den Einsatz vor Ort verkauft und ausgeliefert als jeder andere Quantencomputerhersteller, und die Systeme werden weltweit von zahlreichen Universitäten und HPC-Zentren eingesetzt.

Der Ansatz des Unternehmens ist es, lokale Quantenökosysteme mit einer offenen und transparenten Hardware- und Softwareplattform zu unterstützen. Außerdem erhalten Nutzer von vor Ort installierten IQM-Systemen direkten Zugriff auf die Systemhardware und -software, einschließlich Zugriff auf Pulsebene zur Steuerung der Qubits.

„Diese Ankündigung verdeutlicht unser Engagement, unsere veröffentlichte Entwicklungsroadmap einzuhalten. Die Quantencomputer werden von unserem leistungsstarken Technologie-Stack profitieren, der abstimmbare Koppler, HPC-Integration und einen offenen Software-Stack umfasst. Unser Ziel besteht darin, Forschern und Entwicklern die Möglichkeit zu bieten, mit den neuesten Technologien zur Quantenfehlerkorrektur zu experimentieren und bahnbrechende Quantenanwendungen mit diesen Computern zu demonstrieren“, erklärt Jan Goetz, Co-CEO und Mitbegründer von IQM.

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl lokale Full-Stack-Quantencomputer als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Computer. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 300 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Finnland sowie Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Spanien, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Über VTT Technical Research Centre of Finland Ltd:

VTT ist ein visionärer Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationspartner. Wir fördern nachhaltiges Wachstum, gehen die größten globalen Herausforderungen unserer Zeit an und machen aus ihnen Wachstumschancen. Wir beschränken uns nicht auf das Offensichtliche, um die Gesellschaft und Unternehmen durch technologische Innovationen bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Spitzenforschung und wissenschaftlich fundierten Ergebnissen steht VTT an der Schnittstelle zwischen Innovation und Wirtschaft. VTT – wir beschränken uns nicht auf das Offensichtliche.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.