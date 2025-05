IQM va livrer à la Finlande un ordinateur quantique de 300 qubits, le plus puissant au monde

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec le centre de recherche technique VTT en Finlande pour la livraison d’un ordinateur quantique de 150 qubits et d’un autre de 300 qubits. Ces systèmes seront livrés en 2026 et 2027 et intégrés à l’infrastructure de calcul intensif finlandaise.

L’ordinateur quantique de 300 qubits est spécialement conçu pour prendre en charge les expériences de correction d’erreurs quantiques, une étape essentielle vers l’informatique quantique tolérante aux pannes. Ce système devrait permettre la recherche d’algorithmes pour des techniques telles que l’assemblage de circuits.

IQM a déjà livré des ordinateurs quantiques de 5, 20 et 50 qubits à VTT, marquant ainsi des étapes clés dans le développement de l’écosystème quantique finlandais. Chaque système a joué un rôle crucial dans l’avancement des capacités de recherche et dans le soutien des besoins croissants de la communauté quantique en Finlande.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat à long terme avec VTT et d’expédier notre prochaine génération d’ordinateurs quantiques pour alimenter l’écosystème quantique finlandais », déclare Mikko Välimäki, codirecteur général d’IQM Quantum Computers. « Nous nous engageons à fournir et à déployer des ordinateurs quantiques complets dans le monde entier, et la Finlande recevra notre ordinateur quantique le plus performant à ce jour comme prochaine étape de notre voyage commun visant à atteindre une informatique quantique tolérante aux pannes », poursuit-il.

« Cet ordinateur quantique supraconducteur de 300 qubits est le plus grand nombre de qubits supraconducteurs mis à disposition dans le monde, avec un calendrier de livraison rapide », déclare Piia Konstari, chef de projet pour le processus d’appel d’offres d’ordinateurs quantiques de VTT.

Au cours des 12 derniers mois, IQM a vendu et expédié plus d’ordinateurs quantiques sur site que n’importe quel autre fabricant d’ordinateurs quantiques, tandis que ses systèmes ont été déployés par diverses universités et centres de calcul intensif dans le monde entier.

L’approche de l’entreprise consiste à alimenter les écosystèmes quantiques locaux à l’aide d’une plateforme matérielle et logicielle ouverte et transparente. Les utilisateurs d’IQM sur site auront par ailleurs un accès pratique aux plateformes matérielles et logicielles du système, y compris un accès au niveau des impulsions pour contrôler les qubits.

« Cette annonce souligne notre engagement à respecter la feuille de route de développement que nous avons publiée. Les ordinateurs quantiques bénéficieront de notre solide pile technologique comprenant des coupleurs accordables, l’intégration du calcul intensif et une pile logicielle ouverte. Notre objectif est de permettre aux chercheurs et aux développeurs de commencer à expérimenter les dernières technologies de correction d’erreurs quantiques et de démontrer l’utilité quantique révolutionnaire de ces ordinateurs », déclare Jan Goetz, codirecteur général et cofondateur d’IQM.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. L’entreprise propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs partout dans le monde. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM emploie plus de 300 personnes et possède des bureaux en Finlande et est présente dans le monde entier en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis.

À propos de VTT Technical Research Centre of Finland Ltd :

VTT est un partenaire visionnaire en matière de recherche, de développement et d’innovation. Nous favorisons la croissance durable et nous attaquons aux plus grands défis mondiaux de notre époque pour les transformer en opportunités de croissance. Nous allons au-delà de l’évidence pour aider la société et les entreprises à se développer grâce à l’innovation technologique. Nous avons plus de 80 ans d’expérience en matière de recherche de haut niveau et de résultats scientifiques. VTT est idéalement placé à la croisée de l’innovation et des affaires. VTT – au-delà de l’évidence.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.