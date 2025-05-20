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IQM將為芬蘭交付全球首屈一指的300量子位元量子電腦

  • IQM將在芬蘭向VTT交付兩台IQM Radiance量子電腦：首台150量子位元電腦於2026年交付，另一台300量子位元電腦於2027年交付。
  • 300量子位元系統由兩塊超導150量子位元量子處理器驅動。
  • 這些量子電腦將專門設計為量子錯誤更正(QEC)測試平台，以支援容錯量子電腦的研究與開發。
  • 兩台量子電腦將與芬蘭高效能運算(HPC)基礎設施相整合。
original IQM Radiance量子電腦

IQM Radiance量子電腦

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 超導量子電腦領域的全球領導者IQM Quantum Computers今日宣布與芬蘭VTT Technical Research Centre簽署協議，將交付一台150量子位元和一台300量子位元量子電腦。這些系統將於2026年和2027年交付，並與芬蘭的HPC基礎設施相整合。

300量子位元量子電腦專為支援量子錯誤更正實驗而設計，這是邁向容錯量子運算的關鍵一步。該系統可望為電路編織等技術提供演算法研究支援。

IQM此前已向VTT交付了5量子位元、20量子位元和50量子位元的量子電腦，代表芬蘭量子生態系統發展的重要里程碑。每台系統在提升研究能力和滿足芬蘭量子社群與日俱增的需求方面都扮演了關鍵角色。

IQM Quantum Computers共同執行長Mikko Välimäki表示：「我們很高興能繼續與VTT的長期合作，並交付下一代量子電腦，為芬蘭的量子生態系統提供支援。」他繼續說道：「我們致力於在全球交付和部署全堆疊量子電腦，芬蘭將獲得我們迄今為止效能最高的量子電腦，這是我們共同邁向容錯量子運算的下一步。」

VTT量子電腦招標流程專案經理Piia Konstari表示：「這台300量子位元超導量子電腦是全球採購的超導量子位元數量最多的裝置之一，而且交付週期很快。」

在過去12個月中，IQM銷售和交付的本地部署量子電腦數量超過任何其他量子電腦製造商，其系統已被全球多所大學和HPC中心採用。

該公司的方法是透過開放透明的硬體和軟體平台為本地量子生態系統賦能。此外，使用IQM本地部署系統的使用者將可直接存取系統硬體和軟體平台，包括控制量子位元的脈衝級存取權限。

IQM共同執行長兼共同創辦人Jan Goetz表示：「這一公告彰顯了我們兌現已公布的發展路線圖的承諾。這些量子電腦將受惠於我們強大的技術堆疊，包括可調耦合器、HPC整合和開放軟體堆疊。我們的目標是讓研究人員和開發人員能夠開始試驗最新的量子錯誤更正技術，並透過這些電腦展示突破性的量子應用。」

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM提供本地全堆疊量子電腦以及一個可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，他們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有300多名員工，總部位於芬蘭，在法國、德國、義大利、日本、波蘭、西班牙、新加坡、韓國和美國等世界各地設有分支機搆。

關於VTT Technical Research Centre of Finland Ltd：

VTT是一家具有遠見的研究、開發和創新合作夥伴。我們推動永續成長，因應當今時代最大的全球性挑戰，並將其轉化為成長機會。我們超越傳統，透過技術創新協助社會和企業實現發展。我們擁有80多年的頂尖研究和科學成果經驗。VTT正處於創新與商業融合的關鍵節點。VTT——超越傳統。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
電子郵件：press@meetiqm.com
手機：+358504790845
www.meetiqm.com

Piia Konstari，VTT量子電腦招標流程專案經理、VTT微製造服務總監
piia.konstari@vtt.fi，電話：+358 50 576 3706

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