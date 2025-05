IQM fornirà alla Finlandia un computer quantistico da 300 qubit all'avanguardia a livello mondiale

BOLOGNA, Italia--( BUSINESS WIRE )--Il centro italiano di supercalcolo Cineca ha annunciato oggi un accordo con IQM Quantum Computers, leader mondiale nel settore dei computer quantistici superconduttori, per la realizzazione del più potente computer quantistico in Italia. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che...