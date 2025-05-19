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AM Best确认平安财产保险股份有限公司的信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AM Best (贝氏) 已确认平安财产保险股份有限公司（简称“平安产险”）（中国）的长期发行人信用评级（ICR）为 “a+级（优秀）”以及财务实力评级（FSR）为 “A级（优秀）”。各项评级的展望均为稳定。

该评级反映了平安产险被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、优秀的经营表现、有利的业务组合、以及适当的企业风险管理(ERM)。

平安产险的资产负债表实力评估基于其风险调整后资本，以贝氏资本充足率（BCAR）衡量，处于最强劲的水平。在过去的十年间，该公司的合并权益保持了稳定增长，并于 2024 年底达到人民币1,367 亿元（美元187亿），相比去年增长9.0%。其2024年底的投资组合亦保持增长，且大部分配置于固定收益类资产。平安产险在国内债券市场多次发行资本补充债，反映其良好的财务灵活性，并增强了其偿付能力。

平安产险的经营业绩被评估为强劲。在过去十年间，除2022和2023年受到不利承保业绩影响外，该公司保持了双位数的年度权益回报率。2024年，平安产险的年度权益回报率恢复至11.5%，净利润达到人民币150亿。考虑到其规模和所在市场，该公司的承保表现被认为优于国内平均水平。车险是平安产险保险服务收入和承保利润的重要来源，尽管在市场新能源车高增长的影响下，新能源车保费占比增加，但平安产险仍凭借其精细化管理、定价技术等优势，维持其车险承保稳定盈利。而2022年和2023年由于信用保证业务造成的承保失利被视为一次性影响，平安产险已于2023年11月起停售该险种的新保单。该公司的净利润也得益于其稳健的投资回报，包括利息、股息、以及各项已实现和未实现的投资收益。

平安产险有利的业务状况得益于其庞大的保险业务组合、多元化的分销渠道和在中国的地域跨度、以及品牌知名度。 自2009年以来，该公司一直是中国第二大财产保险公司，并在过去十年间保持约20%的市场份额（以财产保险原保费收入计算）。2024年，其保险服务收入达到人民币3,281亿元。在积极拓展非车业务的同时，平安产险的最大条线车险业务持续获得国内市场的高认可度。车险在过去5年间持续贡献年均70%的公司总保费收入。此外，公司在新技术方面的投资也取得了良好的成果，表现在运营效益的进步以及风险管理水平的强化。

贝氏对平安产险的评级展望为稳定。若公司在全球市场的影响力不断增强，同时保持其目前的资产负债表实力和强劲的经营业绩，则可能对评级产生正面影响。若公司的资产负债表实力持续增强，也可能对评级产生正面影响。若公司的承保运营表现持续显著减弱，则可能会对评级造成负面影响。若公司的资产负债表实力显著减弱，例如承保杠杆率显著上升或者高风险投资资产占比显著增加，则可能会对评级造成负面影响。

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，AM Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

本新闻稿有关于已在AM Best网站上发布的信用评级。如欲了解有关新闻稿和相关信息披露的所有评级信息，包括负责发布本新闻稿中所提及每项评级的办公室详细信息，请访问AM Best的近期评级活动网页。垂询有关信用评级意见的使用和限制的更多信息，请查阅了解 Best的信用评级。了解应如何正确使用Best信用评级和Best初步信用评估的信息，以及AM Best的新闻稿，请查看关于正确使用Best信用评级以及AM Best评级活动的指引

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