AM Best确认平安财产保险股份有限公司的信用评级

AM Best确认中国再保险(集团)股份有限公司及其子公司的信用评级 香港--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- AM Best(贝氏)已确认中国再保险(集团)股份有限公司(简称“中国再保”)(中国)及其子公司的长期发行人信用评级(ICR)为 “a+级(优秀)”以及财务实力评级(FSR)为 “A级(优秀)”。各项评级的展望均为稳定。(有关公司的详细列表,请参见下文。) 中国再保的评级反映了其被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、良好的经营业绩、有利的业务组合和适当的企业风险管理(ERM)。该评级亦反映了中国再保从其最终母公司中国投资有限责任公司(中国主权财富基金)获得的支持。 以贝氏资本充足率(BCAR) 衡量,中国再保的合并风险调整后资本在 2023 年底维持在最高水平。根据 IFRS 17 和 IFRS 9 会计准则,受益于 2023 年的保留盈余,集团合并权益达人民币 1022 亿元(144 亿美元),较2022年底增长 4.8%。展望未来,贝氏预期中国再保的资本水平将足以在中短期内继续支持其承保和资产风险的持续增长。该集团在股权和债券市场中均有良好的融资渠道,且其财务杠杆率仍处于中低水平。该集团投资组合基本稳定,并具有良好的流...