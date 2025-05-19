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拉斯海瑪統治者出席拉斯海瑪與邁阿密間的合作瞭解備忘錄簽署儀式，促進跨產業合作

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下表示：我們展望建立動態合作關係，反映兩造共享的價值理念與對未來的宏大遠景

這份協議將推動協議涵蓋地區的都市計畫與公共安全、商業推廣及旅遊業、永續開發與智慧城市科技

阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今天在投資發展部副主任Sheikh Khalid bin Saud Al Qasimi陪同之下，出席觀禮拉斯海瑪與佛羅里達州邁阿密簽署合作瞭解備忘錄 (MoU)。這份備忘錄旨在促進兩造就多個共榮領域展開合作。簽署儀式在邁阿密市長Francis Suarez和美國駐杜拜及北方酋長國總領事Robert Raines閣下出席的招待會上舉行。Sheikh Saud指出這份協議讓拉斯海瑪與邁阿密的合作邁進一個新的階段，並延續阿拉伯聯合大公國與美國間的綿長的友誼與戰略合作關係。「我們藉由鼓勵與國際合作夥伴進一步交流，開展一條創新、投資與文化對話的新途。我們展望建立動態合作關係，反映兩造共享的價值理念與對未來的宏大遠景。」Sheikh Saud做出如上結論。#阿拉伯聯合大公國#拉斯海瑪#邁阿密#美國（影片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今天出席觀禮拉斯海瑪與佛羅里達州邁阿密市簽署合作瞭解備忘錄 (MoU)，這份備忘錄將促進兩造在多個共榮領域中進行交流與跨產業合作。

這份協議由Sheikh Saud殿下的高級顧問Mohammed Hassan Omran Alshamsi閣下和邁阿密市長Francis Suarez共同簽署。

Sheikh Saud殿下表示：「這份協議延續阿拉伯聯合大公國與美國間的綿長友誼與戰略合作關係，並讓拉斯海瑪與邁阿密的合作邁進新階段。藉由鼓勵進一步合作與交流，開展一條創新、投資與文化對話的新途。我們展望建立動態合作關係，反映兩造共享的價值理念與對未來的宏大遠景。」

透過這份備忘錄，拉斯海瑪和邁阿密計畫配合聯合國的永續發展目標，建立跨多個分享共同利益之產業與地區的合作關係，包括 都市計畫與公共安全、商業推廣及旅遊業、智慧城市科技、創新和新創企業，以及永續開發。

簽署儀式上也聚焦探討如何加強經濟、貿易與合作關係，以及已立足拉斯海瑪的多所美國公司如Hilton、Guardian Glass和Caresoft Global。Sheikh Saud殿下同時強調大公國的經濟圈蓬勃發展、提供可觀的投資機會幫助商業成長與創新。

Suarez市長對Sheikh Saud殿下的熱情好客表達了誠摯的謝意，盛讚阿拉伯聯合大公國與美國間的穩固邦誼，並表示該協議將使拉斯海瑪與這座知名美國城市的關係邁向一個精彩的新階段。

資料來源： AETOSWire

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