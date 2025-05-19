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酋长出席哈伊马角与迈阿密签署加强跨领域合作谅解备忘录的仪式

  • Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下： 我们期待着建立一个充满活力的合作伙伴关系，以彰显我们共同的价值观和对未来的宏伟愿景。
  • 协议涵盖的领域包括城市规划和公共安全、商业促进和旅游业、可持续发展和智慧城市技术

今天，阿联酋最高委员会成员、哈伊马角酋长国酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在投资与发展办公室副主席Sheikh Khalid bin Saud Al Qasimi的陪同下，见证了哈伊马角与佛罗里达州迈阿密市之间协议的签署，该协议旨在加强双方在多个领域的合作。签署仪式在迈阿密市长Francis Suarez和美国驻迪拜和北阿联酋总领事Robert Raines阁下的招待会上举行。Sheikh Saud表示，该协议标志着哈伊马角和迈阿密的合作进入了一个新时代，也是阿联酋和美国之间长期友谊和战略伙伴关系的延续。“通过鼓励与国际合作伙伴加强交流，我们为创新、投资和文化对话开辟了新的道路。”Sheikh Saud总结道。#UAE #RasAlKhaimah #Miami #UnitedStates (视频：AETOSWire)

阿拉伯联合酋长国哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋最高委员会成员、哈伊马角酋长国酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在今天见证了哈伊马角与佛罗里达州迈阿密之间谅解备忘录的签署，该备忘录旨在加强和促进双方在共同关心的多个领域的交流与合作。

协议由Sheikh Saud殿下的高级顾问Mohammed Hassan Omran Alshamsi阁下和迈阿密市长Francis Suarez签署。

Sheikh Saud殿下表示：“这项协议标志着哈伊马角和迈阿密合作新时代的开始，同时也是阿拉伯联合酋长国和美国之间长期友谊和战略伙伴关系的延续。通过鼓励加强合作与交流，我们为创新、投资和文化对话开辟了新的道路。我们期待着建立一个充满活力的合作伙伴关系，以彰显我们共同的价值观和对未来的宏伟愿景。”

通过谅解备忘录，哈伊马角和迈阿密计划在多个部门和共同关心的领域建立合作关系，包括城市规划和公共安全、商业促进和旅游业、智慧城市技术、创新和初创企业，以及符合联合国可持续发展目标的可持续发展计划。

会议期间，双方还重点讨论了如何加强经济、贸易和投资关系，以及目前进驻哈伊马角的众多美国公司，如Hilton、Guardian Glass和Caresoft Global等。同时，Sheikh Saud殿下也强调了该酋长国蓬勃发展的经济格局以及为支持商业增长和创新而提供的投资机会。

Suarez市长对Sheikh Saud殿下的热情款待表示衷心感谢，赞扬了阿联酋和美国之间的紧密联系，并表示此次协议的签署将标志着哈伊马角和美国最知名城市之一之间的关系翻开了激动人心的新篇章。

来源： AETOSWire

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