AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Austral Participações S.A. y Sus Subsidiarias

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificacion de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) y Austral Seguradora S.A. Asimismo, AM Best ha afirmado la ICR de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) de Austral Participações S.A. (Austral). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Todas las compañías están domiciliadas en Brasil y, en conjunto se denominan Austral.

Las calificaciones de Austral reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables están sustentadas por la expectativa de AM Best de que la evaluación de fortaleza de balance de Austral se mantendrá en el nivel más fuerte, respaldada por su generación interna de capital y mejoras en su modelado de riesgos.

A finales de 2024, Austral continuaba mostrando una sólida estructura de capital como lo demuestra su capitalización ajustada por riesgos siendo evaluada en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), junto con utilidades y resultados técnicos positivos para cada una de sus subsidiarias.

Adicionalmente, Austral mantiene un programa de retrocesión con contrapartes de alta calificación, ya que sigue dependiendo del reaseguro para proporcionar capacidad de mercado adicional. AM Best espera que el entorno de tasas de interés de dos dígitos de Brasil continúe aumentando la contribución de los ingresos por inversiones de Austral a sus resultados operativos, en comparación con los últimos años, ayudando potencialmente al crecimiento de su capital. Si bien un entorno de tasas de interés elevadas puede considerarse generalmente positivo, AM Best reconoce que las elevadas tasas de referencia del mercado son una consecuencia del entorno inflacionario; sin embargo, las tasas más altas también contribuyeron a la reducción de presiones inflacionarias a finales de 2022 y 2023 y, en general, no afectaron el desempeño del grupo.

AM Best considera que el perfil de negocio de Austral es neutral, al mismo tiempo que reconoce los esfuerzos realizados por el grupo para crear un portafolio de negocios más diversificado y una mejor distribución geográfica del riesgo a lo largo del tiempo. Austral sigue creciendo en medio de los desafíos macroeconómicos al tiempo que consolida su presencia en el amplio mercado latinoamericano de seguros y reaseguros, suscribiendo principalmente líneas de negocio de energía, fianzas y garantía financiera, daños comerciales, marítimo, aviación y transporte, de vida y responsabilidad civil para el segmento comercial de grandes y medianas empresas.

Estos factores positivos de calificación se ven parcialmente contrarrestados por la fuerte competencia que existe en el mercado brasileño de los seguros y reaseguros, en el que tanto las aseguradoras locales como las globales compiten por participación de mercado. Adicionalmente, Austral debe seguir resistiendo el impacto negativo de acontecimientos catastróficos que tuvieron lugar durante 2023, como el huracán Otis y las inundaciones que ocurrieron en Rio Grande do Sul durante 2024. Austral ha establecido sólidas capacidades para la medición de riesgos y desarrollo de reservas en años recientes, lo cual se traduce en utilidades en medio de eventos recientes que impactaron la rentabilidad de la industria en la que la compañía opera, diferenciándolo de sus competidores.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de la compañía sigue fortaleciéndose y reduciendo su volatilidad. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos experimenta un impacto adverso por los recientes cambios del portafolio.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.