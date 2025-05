AM Best Afirma Ratings de Crédito da Austral Participações S.A. e Suas Subsidiárias

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best afirmou o Financial Strength Rating (FSR, por suas siglas em inglês) de A- (Excelente) e os Ratings de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de “a-” (Excelente) da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e da Austral Seguradora S.A. Ao mesmo tempo, a AM Best afirmou o ICR de Longo Prazo “bbb-” (Boa) da Austral Participações S.A. (Austral). A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é estável. Todas as empresas estão domiciliadas no Brasil e, coletivamente, são denominadas Austral.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da Austral, avaliados pela AM Best como mais forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriado.

As perspectivas estáveis são sustentadas pela expectativa da AM Best de que a avaliação da solidez do balanço patrimonial da Austral permanecerá no nível mais forte, apoiada pela geração interna de capital e pela melhoria da modelagem de risco. No final do ano de 2024, a Austral continuou a apresentar uma estrutura de capital sólida, evidente na sua capitalização ajustada ao risco avaliada no nível mais forte, conforme medido pelo Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR, por suas siglas em inglês), juntamente com resultados financeiros e resultados técnicos positivos para cada uma de suas subsidiárias.

Além disso, a Austral mantém um programa de retrocessão com contrapartes altamente classificadas, uma vez que continua dependente do resseguro para fornecer capacidade adicional de mercado. A AM Best espera que o ambiente de taxas de juros de dois dígitos do Brasil continue a aumentar a contribuição da receita de investimento da Austral para seus resultados operacionais, em comparação com os últimos anos, potencialmente ajudando no crescimento do patrimônio líquido. Embora um ambiente de taxas de juro elevadas possa ser visto geralmente como positivo, a AM Best reconhece que as elevadas taxas de referência do mercado são uma consequência de uma economia inflacionária, que por sua vez contribuiu para a redução das pressões inflacionárias no final do ano de 2022 e 2023 sem afectar o desempenho do grupo.

A AM Best vê o perfil de negócios da Austral como neutro, ao mesmo tempo que reconhece os esforços bem-sucedidos do grupo para criar uma carteira de negócios mais diversificada e uma melhor distribuição geográfica do risco ao longo do tempo. A Austral continua a crescer em meio a desafios macroeconômicos enquanto constrói sua presença no mercado de (res)seguros da América Latina, subscrevendo predominantemente linhas de negócios de energia, fiança e garantia financeira, propriedade comercial/acidentes, marítimo, aviação e transporte, vida e responsabilidade civil para o segmento comercial de grande e médio porte.

Contrabalançando parcialmente esses fatores de classificação positivos está o mercado de (res)seguros altamente competitivo do Brasil, à medida que as (res)seguradoras locais e globais competem por participação de mercado. Além disso, a Austral deve continuar a resistir ao impacto negativo de eventos catastróficos que ocorreram em 2023, como o furacão Otis e as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. A Austral estabeleceu sólidas capacidades de medição de risco e desenvolvimento de reservas nos últimos anos, o que se traduz em resultados positivos em meio a eventos recentes, que impactaram a lucratividade do setor em que a empresa opera, diferenciando-a de seus concorrentes.

Ações de rating positivas poderão ocorrer se o desempenho operacional da Austral continuar a se fortalecer e reduzir sua volatilidade. Ações de rating negativas poderão ocorrer se sua capitalização ajustada ao risco sofrer impacto adverso das recentes mudanças no portfólio.

