拉斯海瑪強勁的經濟和投資環境獲Fitch「A+」信用評等確認且展望穩定

阿聯拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際信用評等機構Fitch重申對拉斯海瑪的「A+」信用評等（展望穩定），印證了該酋長國推動永續跨領域成長的策略路徑及強勁的經濟和投資環境。

拉斯海瑪政府對該公告表示歡迎，認為這是對該酋長國強勁且不斷發展的經濟、穩健的財政管理，以及其領導層對永續長期發展與成長的清晰願景和堅定承諾的肯定。

Fitch指出，酋長國代表性的旅遊專案（包括大型綜合度假村、豪華酒店和世界一流休閒設施）與房地產收入激增形成綜效，正為投資人創造商機，進一步帶動投資並強化酋長國的經濟抗風險能力。

拉斯海瑪政府發言人表示：「穩定的『A+』評等源于我們嚴謹的經濟策略、雄心勃勃的投資計畫以及對建構永續多元化經濟的長期承諾。近年來酋長國實現顯著成長，已成為極具吸引力的全球投資和旅遊中心，同時也是居住、工作和旅遊的熱門目的地。」

今年3月，拉斯海瑪成功發行10年期10億美元伊斯蘭債券，同時將公共部門債務總額控制在GDP的11%（Fitch評等主權實體中最低水準之一），2026年可望進一步降至9%。

Fitch預估，拉斯海瑪2024年GDP實際成長率從上一年的3.6%上升至6.7%。拉斯海瑪政府預期這一強勁動力將得以延續，2026年前年均成長率可望保持6.1%。這一成長主要由關鍵策略計畫驅動，特別是投資額達52億美元的Wynn Al Marjan島綜合度假村開發計畫。該度假村計畫於2027年開幕，可望推動經濟進一步擴張。

Fitch還特別強調，拉斯海瑪人均GDP水準高、治理能力強、政治穩定且法治完善，這些核心要素共同構成了該酋長國極具吸引力的投資環境。此次評等確認充分肯定了該酋長國穩健的公共財政、強勁的成長軌跡，以及做為充滿活力且安全穩定的全球商業與投資中心的地位。

*來源：AETOSWire

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