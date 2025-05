New York Mobile wordt de eerste MVNO van de V.S. die op Seamless OS van Telness Tech lanceert

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--New York Mobile is de eerste MVNO (Mobile Virtual Network Operator) van de Verenigde Staten die het gebruik van het onlangs gelanceerde Seamless OS-platform van Telness Tech lanceert. Dankzij deze ontplooiing kan NY Mobile een wireless service van de nieuwe generatie leveren, op T-Mobile’s grootste en snelste 5G-netwerk. NY Mobile zal haar klanten nooit eerder geziene functies en flexibiliteit kunnen aanbieden, waaronder een marktplaats voor zogenaamde vanity-telefoonnummers en 'creëer-je-eigen-plan'-opties.

Klanten kunnen gepersonaliseerde telefoonnummers zoeken en die opeisen (met inbegrip van exclusieve, voordien niet langer beschikbare zonecodes, creatieve nummerpatronen en woorden) via de unieke zoekmachine en marktplaats voor vanity-nummers van New York Mobile. Hiermee is New York Mobile de eerste carrier die zowel particulieren als bedrijven hun eigen nooit-eerder-gebruikte telefoonnummers laat kiezen en hun eigen plan van nul af aan laat aanmaken, door gegevens, functies en facturatie in realtime aan te passen.

"We benaderden dit met zeer hoge verwachtingen en vroegen het beste voor onze klanten," verklaart Giovanni Perone, medeoprichter en CEO van New York Mobile. "Seamless OS van Telness Tech was het enige platform dat aan onze vereisten op het vlak van personalisering voldeed. Het stelt ons in staat om het volledig digitale, sterk gepersonaliseerde waardevoorstel samen te stellen dat we voor ogen hadden, van de marktplaats voor vanity-nummers tot de gepersonaliseerde planbuilder. Het gaf ons de flexibiliteit om zowel particulieren als bedrijven van dienst te zijn, zonder water in de wijn te moeten doen."

"New York Mobile is exact het type visionaire MVNO voor wie we Seamless OS hebben ontworpen. De innovatie — van vanity-nummers tot volledig gepersonaliseerde plannen — is volledig op hun lijf geschreven. Onze rol bestaat erin om ervoor te zorgen dat hen niets in de weg komt te staan. Deze lancering bewijst wat mogelijk is wanneer onze teltech het pad van gewaagde ambitie kruist," besluit Jonas Cedenwing, oprichter en CTO van Telness Tech.

De lancering markeert een belangrijke mijlpaal voor Telness Tech, omdat NY Mobile de eerste MVNO is die Seamless OS inzet met een volledig gepersonaliseerd waardevoorstel. Seamless OS kan mobiele operators lanceren en upgraden, of zelfs niet-telco bedrijven transformeren in mobiele operators.

Over New York Mobile

New York Mobile is een pioniers-MVNO (Mobile Virtual Network Operator) gespecialiseerd in gepersonaliseerde “vanity”-telefoonnummers voor consumenten en ondernemingen. Het biedt volledig digitale, personaliseerbare wireless plannen met 5G-dekking in het hele land op het T-Mobile netwerk. Meer informatie: nymobile.com.

Over Telness Tech

Telness Tech is een internationaal telecomsoftwarebedrijf dat in 2016 werd opgericht in Stockholm, Zweden. Seamless OS, het vlaggenschipproduct van het bedrijf, is een op de cloud gebaseerd BSS/OSS-platform dat mobiele operators in staat stelt om volledig digitale, geautomatiseerde services te lanceren. Seamless OS kan zelfs niet-telco bedrijven omzetten om mobiele operators te worden door hen connectiviteit te verschaffen. de technologie van Telness Tech vindt zijn oorsprong bij de Zweedse operator Telness – een van de hoogst genoteerde mobiele operators van Europa – en is nu de drijfveer achter innovatieve operators in de VS, Europa en Afrika. Meer informatie: telnesstech.com.

