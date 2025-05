Il solido contesto economico e di investimento di Ras Al Khaimah è stato confermato da Fitch con l'attribuzione del rating creditizio "A+", con outlook stabile

RAS AL KHAIMAH, Emirati Arabi Uniti--( BUSINESS WIRE )--Sua Altezza lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro del Consiglio supremo degli EAU e Sovrano di Ras Al Khaimah, ha tenuto un intervento di apertura durante la prima delle tre giornate dell’International Workshop on Advanced Materials (IWAM), in cui ha discusso come la scienza sia essenziale per la creazione di un mondo più sostenibile e come Ras Al Khaimah si impegna verso il progresso scientifico. Così esprimendosi: “Ospitando ogni anno...