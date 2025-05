New York Mobile devient le premier MVNO américain à se lancer sur la plateforme Seamless OS de Telness Tech

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--New York Mobile est le premier opérateur de réseau mobile virtuel (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) américain à se lancer en utilisant la nouvelle plateforme Seamless OS de Telness Tech. Ce déploiement permet à NY Mobile de fournir un service sans fil de nouvelle génération sur le réseau 5G le plus vaste et le plus rapide de T-Mobile. NY Mobile sera en mesure d’offrir à ses clients des fonctionnalités et une flexibilité sans précédent, notamment une place de marché électronique pour les numéros de téléphone de fantaisie et des options de création de plan propre.

Grâce au moteur de recherche et à la place de marché électronique uniques de New York Mobile, les clients peuvent rechercher et demander des numéros de téléphone personnalisés (y compris des indicatifs régionaux exclusifs et épuisés, des modèles de numéros créatifs et des numéros basés sur des mots). New York Mobile est donc le premier opérateur à permettre aux particuliers et aux entreprises de choisir leurs propres numéros jamais utilisés. Ils peuvent créer leur propre forfait à partir de zéro, en ajustant les données, les fonctions et la facturation en temps réel.

« Nous avons abordé ce projet en ayant des attentes très élevées et en réclamant ce qu’il y a de mieux pour nos clients », a déclaré Giovanni Perone, cofondateur et chef de la direction de New York Mobile. « Seamless OS de Telness Tech était la seule plateforme qui répondait à nos exigences en termes de personnalisation. Elle nous a permis d’élaborer une proposition de valeur entièrement numérique et hautement personnalisée, allant du marché des numéros de fantaisie à l’élaboration de plans personnalisés. Elle nous a également donné la souplesse nécessaire pour servir à la fois les particuliers et les entreprises, sans faire de compromis. »

« New York Mobile correspond précisément au profil de MVNO visionnaire pour lequel nous avons développé Seamless OS. L’innovation, caractérisée par des numéros de fantaisie et des forfaits sur mesure, est ce qui les définit le mieux. Notre rôle est de veiller à ce que rien ne se mette en travers de leur chemin. Ce lancement montre ce qu’il est possible de faire lorsque notre technologie de télécommunications rencontre une ambition audacieuse », a ajouté Jonas Cedenwing, fondateur et directeur technique de Telness Tech.

Ce lancement représente une étape importante pour Telness Tech, car NY Mobile est le premier MVNO à utiliser la plateforme Seamless OS avec une proposition de valeur entièrement personnalisée. Seamless OS peut lancer et mettre à niveau des opérateurs mobiles, ou même transformer des entreprises non spécialisées dans les télécommunications en opérateurs mobiles.

À propos de New York Mobile

New York Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel pionnier, spécialisé dans les numéros de téléphone personnalisés de fantaisie pour les consommateurs et les entreprises. La société propose des forfaits sans fil entièrement numériques et personnalisables avec une couverture 5G à l’échelle nationale sur le réseau T-Mobile. Pour plus d’informations, rendez-vous sur nymobile.com.

À propos de Telness Tech

Telness Tech est une société internationale de logiciels de télécommunications fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Son produit phare, Seamless OS, est une plateforme BSS/OSS infonuagique qui permet aux opérateurs mobiles de lancer des services entièrement numériques et automatisés. Seamless OS peut même transformer des sociétés qui ne sont pas des entreprises de télécommunications en opérateurs de téléphonie mobile, en les dotant d’une connectivité. La technologie de Telness Tech est issue de Telness, opérateur suédois réputé pour être l’un des meilleurs opérateurs mobiles d’Europe, et elle alimente aujourd’hui des opérateurs innovants aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur telnesstech.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.