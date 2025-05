Horizon3.ai obtém alta autorização do FedRAMP, cumprindo seu compromisso de proteger o setor público

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Horizon3.ai, líder mundial em segurança ofensiva, anunciou hoje que obteve a Alta Autorização do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP®), que permite cumprir até mesmo missões federais mais sensíveis à segurança. Este marco atende o compromisso previamente anunciado pela Horizon3.ai para levar segurança comprovada a agências governamentais que operam nos mais altos níveis de conformidade e exposição a riscos.

A plataforma recentemente autorizada da Horizon3.ai, NodeZero Federal™, está agora disponível para agências federais sob o padrão FedRAMP High. Desenvolvido com base na versão comercial comprovada da Plataforma de Segurança Ofensiva NodeZero®, a NodeZero Federal™ foi criada especificamente para satisfazer as elevadas demandas de segurança e conformidade dos ambientes governamentais. Com esta autorização em vigor, a Horizon3.ai se converte o primeiro e único provedor de segurança cibernética autorizado a realizar testes de penetração contínuos e autônomos dentro desta estrita estrutura regulatória.

"Criamos a NodeZero para ajudar os defensores a encontrar e corrigir vulnerabilidades antes que invasores as explorem, e com a autorização do FedRAMP High, podemos agora proteger de modo proativo sistemas federais críticos", disse Snehal Antani, Diretor Executivo e Cofundador da Horizon3.ai. "Nossas raízes estão na Segurança Nacional e, com a guerra cibernética evoluindo em um ritmo sem precedentes, estamos comprometidos a aperfeiçoar a resiliência cibernética da infraestrutura digital do país, com suporte para sistemas sigilosos e altamente sigilosos como nossas próximas principais áreas de atenção."

Esta autorização tem por base o sucesso da Horizon3.ai com parceiros federais, como o programa do Centro de Cooperação em Segurança Cibernética da NSA (CCC). Como parte da CCC, a Horizon3.ai potencializa o programa de Testes de Penetração Contínuos e Autônomos (CAPT) da NSA, onde os provedores da Base Industrial de Defesa (DIB) usam a NodeZero para atuar como adversários a nível de estado/nação, identificar e priorizar rotas de ataque reais, bem como validar continuamente suas defesas.

"Com nossa autorização FedRAMP High, provedores cruciais e agências federais podem verificar e aperfeiçoar sua postura de segurança cibernética, ao garantir que recursos limitados tenham foco em solucionar problemas que realmente importam", disse Matt Hartley, Diretor de Receitas da Horizon3.ai. "Estas agências podem encontrar, corrigir e verificar a correção de Vulnerabilidades Exploráveis ​​Conhecidas (KEV) da CISA em escala, garantir que seu centro de operações de segurança esteja detectando e reprimindo ataques de modo eficaz e que as ferramentas de segurança sejam corretamente adequadas. A ofensiva impulsiona a defesa, e ninguém sabe disto melhor do que nossos clientes federais dos EUA."

A NodeZero Federal ajuda as agências a otimizar a conformidade com os principais mandatos de segurança cibernética, incluindo o NIST SP 800-53 - a estrutura de controle fundamental por trás do FedRAMP - bem como políticas e ordens executivas do OMB em evolução que exigem arquitetura Zero Trust, Certificação do Modelo de Maturidade em Segurança Cibernética (CMMC) 2.0 para garantia da cadeia de fornecimento e participação em programas de Diagnóstico e Mitigação Contínuos (CDM).

Para mais informações sobre a NodeZero Federal™ da Horizon3.ai e seus recursos FedRAMP High, acesse seu site.

Sobre a Horizon3.ai

A Plataforma de Segurança Ofensiva NodeZero® da Horizon3.ai impulsiona o gerenciamento contínuo de exposição em toda a infraestrutura de produção. Com o NodeZero, os clientes superam as barreiras da limitação de talentos em segurança e da escassez e custos de testes de penetração. Eles se mantêm adiante de um panorama de ameaças em rápida evolução com testes de penetração autônomos, inteligência de ameaças emergentes, detecção de ameaças, além de dados e relatórios unificados. Fundada em 2019 por ex-líderes do setor e veteranos da Segurança Nacional dos EUA, a Horizon3.ai soluciona diversos casos de uso em todos os setores.

