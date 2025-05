ChargePoint en Eaton sluiten eerste partnerschap voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de industrie

CAMPBELL, Calif. & CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--ChargePoint (NYSE: CHPT), een toonaangevende leverancier van laadoplossingen voor elektrische voertuigen, en Eaton, een bedrijf voor intelligent energiebeheer, hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om de implementatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de VS, Canada en Europa te versnellen en te vereenvoudigen. De bedrijven zullen laad- en infrastructuuroplossingen voor elektrische voertuigen integreren en gezamenlijk nieuwe technologieën ontwikkelen om de bidirectionele energiestroom en V2X-mogelijkheden te verbeteren, waardoor elektrische voertuigen kunnen fungeren als energiebron voor woningen, gebouwen en meer.

Als one-stop-shop voor het laadecosysteem voor elektrische voertuigen leveren de bedrijven opladers voor elektrische voertuigen, elektrische infrastructuur en technische diensten als kant-en-klare oplossingen die de elektrificatie van transport mogelijk maken, van voertuigen tot opladers tot het net. ChargePoint en Eaton zullen de aankoop, het ontwerp en de implementatie van laadprojecten voor elektrische voertuigen stroomlijnen en gezamenlijke oplossingen aanbieden die klanten helpen de stroomvereisten van hun locatie effectief te beheren, de infrastructuur te optimaliseren en de betrouwbaarheid te verbeteren tegen lagere kosten.

"De samenwerking tussen ChargePoint en Eaton zal innovatie opleveren die de grootste belemmeringen voor elektrisch vervoer wegneemt," aldus Rick Wilmer, CEO van ChargePoint. "Samen met Eaton creëren we ongekende waarde voor instellingen die elektrisch laden inzetten, de elektrificatie versnellen en tegelijkertijd de planeet koolstofneutraal maken."

Met de bijdrage van Eaton versterkt ChargePoint nu zijn strategische positie als end-to-end facilitator van het elektrische-voertuigenecosysteem, van net tot voertuig. Naarmate de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen zich verder ontwikkelt, moeten kerncomponenten zoals laders en infrastructuur op schaal worden geïntegreerd om hun volledige potentieel te benutten. De samenwerking van ChargePoint met Eaton en talloze OEM's in de automobielindustrie zal de naadloze integratie van laders, infrastructuur en elektrische voertuigen mogelijk maken, die eenvoudig wordt beheerd op het ChargePoint-cloudsoftwareplatform.

Paul Ryan, algemeen directeur energietransitie bij Eaton, verklaarde: "Klanten vertrouwen op Eaton om hun grootste uitdagingen op het gebied van energiebeheer op te lossen. Deze baanbrekende samenwerking zal precies dat helpen bereiken voor het opladen van voertuigen: vertrouwde stroomdistributie en oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen combineren om elektrificatie op schaal te vereenvoudigen."

Informatie over beschikbare oplossingen voor het opladen en de infrastructuur van elektrische voertuigen die inspelen op elk laadscenario, inclusief de laadbehoeften van wagenparken, werkplekken, commercieel vastgoed, benzinestations en gemakswinkels, meergezinswoningen, woningen en openbaar vervoer, is online beschikbaar.

ChargePoint en het ChargePoint-logo zijn handelsmerken van ChargePoint, Inc. in de Verenigde Staten en in rechtsgebieden wereldwijd. Alle andere handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken die hierin worden gebruikt of genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Over ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint creëert een nieuw tanknetwerk om mensen en goederen op elektriciteit te vervoeren. Sinds 2007 zet ChargePoint zich in om het voor bedrijven en bestuurders gemakkelijk te maken om elektrisch te gaan met een van de grootste laadnetwerken voor elektrische voertuigen en een uitgebreid portfolio aan laadoplossingen. Het ChargePoint-cloudabonnementsplatform en de softwaregedefinieerde laadhardware zijn ontworpen om opties te bieden voor elk laadscenario, van thuis en meergezinswoningen tot werkplekken, parkeerplaatsen, horeca, detailhandel en alle soorten transportvloten. Tegenwoordig biedt één ChargePoint-account toegang tot honderdduizenden laadpunten in Noord-Amerika en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht in de persruimte van ChargePoint, op de website van ChargePoint Investor Relations of neem contact op met het persbureau van ChargePoint Noord-Amerika of met Investor Relations.

Over Eaton

Eaton is een bedrijf voor intelligent energiebeheer dat zich inzet voor de bescherming van het milieu en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen overal ter wereld. We maken producten voor datacenters, nutsbedrijven, de industrie, de commerciële sector, machinebouw, de woningbouw, de lucht- en ruimtevaart en de mobiliteitsmarkt. We laten ons leiden door onze toewijding om correct zaken te doen, duurzaam te opereren en onze klanten te helpen bij het beheren van energie – vandaag en in de toekomst. Door te profiteren van de wereldwijde groeitrends van elektrificatie en digitalisering, helpen we de meest urgente uitdagingen op het gebied van energiebeheer op te lossen en een duurzamere samenleving te creëren voor mensen van vandaag en de generaties van morgen.

Eaton, opgericht in 1911, heeft zich voortdurend ontwikkeld om te voldoen aan de veranderende en groeiende behoeften van onze stakeholders. Met een omzet van bijna $ 25 miljard dollar in 2024 bedient het bedrijf klanten in meer dan 160 landen. Ga voor meer informatie naar www.eaton.com. Volg ons op LinkedIn.

CHPT-IR

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.