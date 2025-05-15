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哈伊马角强劲的经济和投资环境获Fitch“A+”信用评级确认且展望稳定

  • 这一积极评级反映出该酋长国强劲的长期增长前景和持续的经济多元化发展
original 哈伊马角强劲的经济和投资环境获Fitch“A+”信用评级确认且展望稳定（照片：AETOSWire）

哈伊马角强劲的经济和投资环境获Fitch“A+”信用评级确认且展望稳定（照片：AETOSWire）

哈伊马角，阿拉伯联合酋长国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际信用评级机构Fitch重申对哈伊马角"A+"信用评级（展望稳定），印证了该酋长国推动可持续跨领域增长的战略路径及强劲的经济投资环境。

哈伊马角政府对此表示欢迎，认为这一结果是对酋长国经济韧性增强、财政管理稳健以及领导层坚持可持续长期发展愿景的权威认可。

Fitch指出，酋长国标志性的旅游项目——包括大型综合度假村、豪华酒店和世界级休闲设施，与房地产收入激增形成协同效应，正为投资者创造机遇，进一步拉动投资并增强经济抗风险能力。

哈伊马角政府发言人表示，“稳定的'A+'评级源于我们严谨的经济战略、雄心勃勃的投资计划以及对构建可持续多元化经济的长期承诺。近年来酋长国实现显著增长，已成为极具吸引力的全球投资旅游中心，更是宜居、宜业、宜游的首选目的地。”

今年3月，哈伊马角成功发行10年期10亿美元伊斯兰债券，同时将公共部门债务总额控制在GDP的11%（Fitch评级主权实体中最低水平之一），预计2026年将进一步降至9%。

Fitch预估，哈伊马角2024年GDP实际增长率从上一年的3.6%上升至6.7%。哈伊马角政府预计这一强劲势头将延续，2026年前年均增长率有望保持6.1%。这一增长主要由关键战略项目驱动，特别是投资额达52亿美元的"永利阿尔马尔詹岛"综合度假村开发计划。该项目将于2027年开业，预计将显著提升经济增量。

Fitch还特别强调，哈伊马角人均GDP水平高、治理能力强、政治稳定且法治完善，这些核心要素共同构成了该酋长国极具吸引力的投资环境。此次评级确认充分肯定了酋长国稳健的公共财政、强劲的增长轨迹，以及作为充满活力且安全稳定的全球商业投资枢纽地位。

*来源：AETOSWire

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