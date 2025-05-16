ITEN與A*STAR IME宣布突破性固態電池的先進封裝整合

法國里昂和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 微型固態電池領域的全球領導者ITEN與先進封裝研究領域的領導者新加坡科技研究局微電子研究所(A*STAR IME)宣布了一項突破性成果：利用A*STAR IME的尖端先進封裝平台成功實現ITEN微型電池的整合。這一里程碑為封裝內儲能解決方案奠定了基礎，可實現更高效、精簡且可靠的系統級封裝(SiP)設計。

革新儲能與先進封裝

這一突破性創新代表SiP技術的重大飛躍。透過在晶圓層面內建ITEN的高效能固態電池，ITEN與A*STAR IME成功展示了利用先進封裝直接整合非易失性儲能組件的能力。這實現了順暢整合，提升了電子元件的能源效率和運行可靠性。

核心優勢與應用

效率提升：順暢整合可最大化能量傳輸，同時最小化功率損耗，從而提升整體效能。

精簡設計：在封裝內內建微型電池可顯著縮小裝置體積，非常適合下一代可擕式和穿戴式裝置。

可靠性提升：單一封裝內的整合不僅降低了組裝複雜度，還提高了互連可靠性。焊點和連接器減少，潛在故障點隨之減少，可靠性得以提升。

邁向永續未來的一步

此次合作彰顯了雙方對環境永續性的共同承諾。ITEN的電池不含有害物質，提供了更安全、環保的替代方案。透過延長裝置使用壽命並減少對外部電源元件的需求，這一創新有助於充分減少電子廢棄物。

產業合作與未來前景

這一成果代表封裝創新新時代的開端，尤其是對內建能源的3D晶片整合架構而言。ITEN與A*STAR IME正積極探索其在消費電子、醫療器材和物聯網解決方案中的未來應用，這些領域對精簡性和能源效率要求極高。

A*STAR IME執行董事Terence Gan表示：「我們很高興與ITEN合作開發突破性的先進封裝技術，以滿足不斷成長的微電子市場的需求。此類努力將推動SiP的新應用，創造新的市場機會。」

ITEN執行長Vincent Cobee補充道：「A*STAR IME在先進封裝技術方面的深厚知識和專業能力能夠協助我們加快開發針對SiP整合進行最佳化的全新微型電池。這是在解決各類應用的能源效率挑戰方面向前邁出的重要一步。」

先進封裝研究領導者

A*STAR IME的研究圍繞三大架構系列展開：高密度扇出晶圓級封裝(HD FOWLP)、2.5D中介層和3D中介層，並衍生出八個平台：模塑優先FOWLP、再分佈層(RDL)優先FOWLP、被動中介層、主動中介層、光子中介層、晶圓對晶圓(W2W)混合貼合、晶片對晶圓(C2W)混合貼合和C2W微凸點。A*STAR IME還開發製造技術、封裝架構、電熱機械(ETM)模型和封裝製程設計套件(PDK)，推動產業封裝路線圖的發展。

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關於ITEN

ITEN是全球固態電池領域的領導者，致力於開拓高功率、小型化儲能解決方案。ITEN擁有200多項專利和固態技術的深厚專業知識，是全球極少數具備完整工業生產能力的公司之一。該公司服務於需要精簡高效能儲能的產業，包括物聯網、智慧感測器和穿戴式裝置。ITEN總部位於法國達迪利，兩次榮獲全球創新競賽獎，入選法國120大科技企業，並獲得2024年國際消費電子展(CES)最佳創新獎。截至2022年底，ITEN已獲得8000萬歐元融資。

www.iten.com

關於新加坡科技研究局(A*STAR)

新加坡科技研究局(A*STAR)是新加坡首屈一指的公共部門研發機構。透過開放式創新，我們與公共和私人部門的合作夥伴合作以惠及經濟和社會。身為一家科技組織，A*STAR架起了學術界與工業界之間的橋樑。我們的研究為新加坡創造經濟成長和就業機會，並透過改善醫療保健、城市生活和永續發展領域的社會成果來提升生活品質。A*STAR在為更廣泛的研究社群和產業培養科學人才和領導者方面扮演著關鍵角色。A*STAR的研發活動涵蓋從生物醫學科學到物理科學與工程的方方面面，研究實體主要位於啟奧城(Biopolis)和啟匯城(Fusionopolis)。如欲查看最新資訊，請造訪www.a-star.edu.sg。

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